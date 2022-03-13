الوافي: قاضي التحقيق اشرف بنفسه على عملية التثبت من مصدر العينات لنور شيبة

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" في قضية الكوكايين المتهم فيها نور شيبة...حرص قاضي التحقيق المتعهد بالملف على الإشراف شخصيا على عملية التثبت من مصدر العينات...وتحول بنفسه إلى المركز الصحي المختص في مونفلوري حيث أخذ العينات...وأرسلها إلى صفاقس لمزيد التحري والتثبت...وهناك تم التأكد أن العينة مصدرها إمرأة...!!!

قبل ذلك تم وضع مجموعة من المشتبه بهم تحت التنصت...وهذا زاد في تقوية البراهين والأدلة المتوفرة...وعلى أساس ما توفر صدرت بطاقات الإيداع الجديدة...وتم توجيه إستدعاءات لعدد من المحامين للمثول أمام التحقيق يوم الاثنين...ويبدو أن بعضهم قد يتحول من وضعية الشاهد إلى متهم...كما أن الإيقاف وارد حسب تطورات القضية...!!!

المتداول منذ زمن أن هناك فساد في مجال تحليل العينات وتغييرها بمقابل...وإحتجاجا على عملة التشكيك والتجريم والشيطنة...قرر أعوان الصحة المختصون في تحليل العينات في ولايات تونس ومنوبة وبن عروس رفض مواصلة العمل وقبول العينات...و هم يواصلون إضرابهم عن ذلك الى الآن...!!!

والقضية مرشحة لتطورات أخطر...!!!"

كشف الإعلامي سمير الوافي في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك انه في قضية الكوكايين المتهم فيها الفنان نور شيبة حرص قاضي التحقيق المتعهد بالملف على الإشراف شخصيا على عملية التثبت من مصدر العينات وتحول بنفسه إلى المركز الصحي المختص في مونفلوري حيث أخذ العينات.وقال الوافي انه تم التاكد من ان العينات مصدرها امراة وليس نور شيبة.وكان تم الاحتفاظ بالفنان نور شيبة، مساء الأربعاء الماضي بمقتضى انابة قضائية صادرة عن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بأريانة مع رفض حضور محامييه جلسة استنطاقه باعتبارهم أصبحوا" شهودا" في ملف القضية.وقد أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بأريانة انابة قضائية لفائدة الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة لمباشرة ما يلزم من أبحاث بخصوص القضية التحقيقية المثارة ضد نور شيبة وكل من سيكشف عنه البحث حول تغيير مواد اثبات سلمت ممن له السلطة العمومية بغاية تضليل العدالة وغيرها من الجارئم والتهم التي رافقت التحقيقات المتعلقة بقضية تعاطي وترويج الكوكايين.وعند طلب محاميي نور شيبة الحضور معه جلسة سماعه، تم اعلامهم بعدم امكانية نيابتهم عنه، باعتبارهم أصبحوا" شهودا" في ملف القضية...