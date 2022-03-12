وكالات -

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بايدن يستبعد حربا عالمية ثالثة ويفرض عقوبات جديدة على مقربين من بوتين

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تعهد الرئيس الأميركي جو بايدن بتجنب مواجهة مباشرة بين حلف شمال الأطلسي (ناتو) وروسيا، قائلا إن الولايات المتحدة لن تخوض حربا عالمية ثالثة في أوكرانيا، لكنه فرض قيودا تجارية جديدة على روسيا.كما أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، مساء أمس الجمعة، فرض عقوبات جديدة ضد مسؤولين روس بينهم رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين، على خلفية دعمه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في حربه على أوكرانيا.ومن بين الذين شملتهم العقوبات الجديدة 10 أشخاص من مجلس إدارة مصرف (في تي بي)، و12 عضوا بمجلس الدوما، وأسرة المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف.في المقابل، تتصاعد المواجهة الدبلوماسية في مجلس الأمن؛ إذ اتهم المندوب الروسي فاسيلي نيبينزيا الولايات المتحدة باستخدام الأراضي الأوكرانية لإجراء أبحاث وصفها بالخطيرة في مجال الأسلحة البيولوجية.وقال نيبينزيا إن لدى وزارة الدفاع الروسية وثائق تؤكد وجود شبكة تتضمن ما لا يقل عن 30 مختبرا بيولوجيا أجريت فيها تجارب لتطوير الأمراض الفتاكة.بدورها، نفت مندوبة الولايات المتحدة لدى مجلس الأمن ليندا توماس غرينفيلد الاتهامات الروسية.وميدانيا، تحتدم الاشتباكات بين القوات الروسية والأوكرانية في محيط العاصمة كييف، وتقول موسكو إن سلاحها الجوي دمر عشرات المنشآت العسكرية الأوكرانية، في حين تقول كييف إن تقدم القوات الروسية توقف، محذرة من هجوم روسي كبير شرقي العاصمة.