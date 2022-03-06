الحرب في أوكرانيا: زارا تغلق 500 متجر في روسيا وبايبال تعلق خدماتها

وكالات -

. ..

. .

ستغلق شركة زارا للملابس جميع متاجرها في روسيا البالغ عددها 502 اعتبارا من غد الأحد، بحسب الشركة المالكة "إنديتيكس".وستغلق شركة الأزياء العالمية جميع متاجر علاماتها التجارية الثمانية: زارا، وبُل أند بير، وماسيمو دوتي، وبيرشكا، وسترادافايروس، وأويشو، وزارا هوم، وأوتيرك.وقالت شركة إنديتكس لبي بي سي إنها تضع خطة لدعم 9000 من موظفيها في روسيا أثناء التعليق "المؤقت" للخدمات.وستعلق سامسونغ – المورد الرئيسي للهواتف الذكية في روسيا قبل شياومي وآيفون – في الوقت نفسه، الشحنات إلى البلاد "بسبب التطورات اللوجستية".كما أغلقت شركة بايبال للمدفوعات عبر الإنترنت خدماتها في روسيا، وأدانت "العدوان الروسي العنيف" الذي تمارسه. وتقول إنها ستدعم عمليات السحب "لفترة معينة من الزمن".ودعا مسؤولو الحكومة الأوكرانية بايبال إلى مغادرة روسيا ومساعدتهم في جمع التبرعات.