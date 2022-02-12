الأمن المغربي يوقف فرنسيا من أصول تونسية بمذكّرة صادرة عن "الإنتربول"

قوات الأمن المغربي - أرشيف

Publié le Samedi 12 Février 2022 - 06:43 قراءة: 0 د, 36 ث
      
وكالات - أوقف عناصر الشرطة بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة السعيدية المغربية مواطنا فرنسيا من أصول تونسية، بموجب بطاقة بحث دولية صادرة عن السلطات القضائية الفرنسية.

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وأشارت مصادر أمنية إلى أنه "جرى توقيف المشتبه فيه بعدما أوضحت عملية التأكد من قاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، أنه قيد البحث على الصعيد الدولي بموجب نشرة حمراء صادرة بطلب من السلطات القضائية الفرنسية".

وأضافت: "المذكرة صدرت على خلفية تنفيذ حكم بالسجن صدر بحق المتهم لتورطه في ارتكاب عمليات عديدة للسرقة تحت التهديد باستعمال السلاح عام 2017، علاوة على تحريض قاصرين على ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية التي كانت تستهدف المحلات التجارية".
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وأشارت المصادر إلى أنه "جرى حجز الموقوف احتياطيا تحت تدبير الحراسة، بالموازاة مع إشعار السلطات الفرنسية بأمره"، قصد التعجيل بإرسال ملف التسليم إلى باريس.

المصدر: "هسبريس"

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