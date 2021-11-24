ليبيا.. مفوضية الانتخابات تستبعد سيف الإسلام من الترشح وتقبل ملفات حفتر والدبيبة

Publié le Mercredi 24 Novembre 2021 - 21:27 قراءة: 0 د, 46 ث
      
وكالات - أفادت مصادر للجزيرة أن مفوضية الانتخابات في ليبيا استبعد سيف الإسلام القذافي من الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة الشهر المقبل، وقبلت ملفات ترشح رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، واللواء المتقاعد خليفة حفتر، فيما لوح مجلس الأمن الدولي بمعاقبة معرقلي الاقتراع في ليبيا.

وأصدرت مفوضية الانتخابات اليوم قائمة المستبعدين من الترشح للانتخابات الرئاسية وعددهم 25 من أصل 73 قدموا أوراق ترشحهم، ومن بينهم سيف الإسلام نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، ورئيس الوزراء السابق علي زيدان، ورئيس المؤتمر الوطني العام السابق نوري بوسهمين.

وأوضح بيان المفوضية أن قرار الاستبعاد استند على عدم توفر شروط الترشح لدى الأسماء التي وردت في القائمة، وذلك بعد انتهاء عملية التحقق من أهليتهم بناء على إفادات جهات التخصص وهي النائب العام ورئيس جهاز المباحث الجنائية ورئيس مصلحة الجوازات والجنسية.

وذكرت المفوضية أن سيف الإسلام القذافي استبعد لعدم انطباق إحدى مواد قانون الانتخاب الرئاسية عليه، والتي تنص على ألا يكون محكوماً عليه نهائيا في جناية أو جريمة مخلّة بالشرف أو الأمانة.

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