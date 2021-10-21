بعد تصريحات للسفير الجزائري، فرنسا تطالب باحترام سيادتها!

فرانس 24 -

كيف تعلق باريس على تصريحات سفير الجزائر في فرنسا قال فيها "من غير المقبول ألا تتمكّن الجزائر من أداء دورها والتدخّل ليس فقط في السياسة الجزائرية، بل أيضًا على مستوى السياسة الفرنسية؟"...الخارجية الفرنسية ردت بالتشديد على حرصها الشديد على احترام السيادة الجزائرية، وتوقعت بالمقابل "من جميع شركائنا أن يحترموا سيادتنا"... فيديو