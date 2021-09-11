بطولة افريقيا للكرة الطائرة - المنتخب التونسي يلاقي غدا نظيره المصري في نصف النهائي

Publié le Samedi 11 Septembre 2021 - 18:01قراءة: 0 د, 18 ث
سيلاقي المنتخب التونسي للكرة الطائرة حامل اللقب غدا الاحد ( س15 توقيت تونس ) في الدور نصف النهائي للبطولة الافريقية المقامة بالعاصمة الرواندية كيغالي المنتخب المصري الذي تاهل اليوم الى نصف النهائي على حساب منتخب اوغندا بنتيجة (3-1) 30-28 و25-18 و25-16 و25-21

وكان المنتخب التونسي فاز اليوم في ربع النهائي على منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية 3-صفر (25-22 و25-17 و25-21)



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