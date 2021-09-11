بطولة افريقيا للكرة الطائرة - المنتخب التونسي يلاقي غدا نظيره المصري في نصف النهائي

سيلاقي المنتخب التونسي للكرة الطائرة حامل اللقب غدا الاحد ( س15 توقيت تونس ) في الدور نصف النهائي للبطولة الافريقية المقامة بالعاصمة الرواندية كيغالي المنتخب المصري الذي تاهل اليوم الى نصف النهائي على حساب منتخب اوغندا بنتيجة (3-1) 30-28 و25-18 و25-16 و25-21



وكان المنتخب التونسي فاز اليوم في ربع النهائي على منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية 3-صفر (25-22 و25-17 و25-21)







