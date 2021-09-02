موريتانيا تنفي أي اتصالات لها مع إسرائيل

الأناضول - نواكشوط/محمد البكاي - نفت موريتانيا بشدة الأربعاء وجود أي اتصالات بينها وإسرائيل، وذلك عقب تداول وسائل إعلام عربية معلومات نقلا عن وسائل إعلام إسرائيلية تتحدث عن اتصالات أجرتها تل أبيب مع دول عربية وإسلامية بينها نواكشوط لإقامة علاقات دبلوماسية.



وقال وزير الثقافة الناطق الرسمي باسم الحكومة المختار ولد داهي، إن "الدبلوماسية الموريتانية في هذا المجال يحكمها أمران، هما انحيازها المطلق لحقوق ومصالح الشعب الفلسطيني، ورفضها لإجراء أي اتصالات سرية".



وأضاف في مؤتمر صحفي بنواكشوط:" أنفي بشكل قاطع، وجود أي اتصالات بين موريتانيا وإسرائيل في أي مجال".



والأربعاء ذكرت وسائل إعلام عربية نقل عن وسائل إعلام إسرائيلية أن تل أبيب أجرت اتصالات مع دول عربية وإسلامية بينها موريتانيا لإقامة علاقات دبلوماسية.



وفي العام 1999 أقامت موريتانيا علاقات دبلوماسية كاملة مع إسرائيل، قبل أن يتخذ الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز قرارا بتجميدها سنة 2009 ردا على الحرب في قطاع غزة الفلسطيني.



وفي عام 2010 قطعت موريتانيا علاقاتها رسميًا مع إسرائيل، وطردت سفيرها من نواكشوط.



