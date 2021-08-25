كورونا..بريطانيا تسجل أعلى حصيلة يومية للوفيات منذ مارس

الأناضول - سجلت بريطانيا، الثلاثاء، أكبر حصيلة للوفيات الجديدة بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد منذ 12 مارس/آذار، حيث تجاوز هذا المؤشر 170 حالة.



وأفادت الوزارة، في إحصائية جديدة، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 30 ألفًا و838 حالة مقارنة مع 31 ألفًا و914 الإثنين، ليصل العدد الإجمالي إلى مستوى 6 ملايين و555 ألفًا و200 إصابة.



ومع ذلك ذكرت الوزارة أنها رصدت خلال يوم 174 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، مقارنة مع 40 الإثنين، ليرتفع عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 131 ألفًا و854 حالة.



وتعتبر هذه الحصيلة هي الأعلى للوفيات منذ 12 مارس حينما بلغ هذا العدد 175 وفاة.



وتحتل بريطانيا المركز الـ6 عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد والـ7 من حيث حصيلة ضحايا الجائحة.



وشهدت البلاد خلال الأسابيع الماضية ارتفاعا جديدا في مؤشر الإصابات اليومية على خلفية انتشار سلالة "دلتا" المتحورة من فيروس كورونا في الهند.



وبعد حصول 88% من البالغين على الجرعة الأولى من اللقاح و77% على الجرعتين، رفعت بريطانيا معظم القيود في منتصف شهر يوليو/تموز الماضي، فيما سمح للناس بالاختلاط والتواصل والسفر والعودة إلى العمل من المكاتب.



وترتفع معدلات الإصابة اليومية، رغم أن كثيرين لا يزالون يستخدمون الكمامات ويعملون من المنازل، وزادت الإصابات اليومية في الأيام السبعة الماضية بنسبة 13.5% عن الأسبوع السابق.



ورغم زيادة الأعداد على أساس يومي، فإنها لا تزال أقل بكثير مما يزيد عن 1000 وفاة كان يتم تسجيلها يوميا في ذروة الوباء.



وحتى فجر الأربعاء، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم، 213 مليونًا و885 ألفا، توفي منهم أكثر من 4 ملايين و463 ألفًا، وتعافى ما يزيد على 191 مليونا و416 ألفًا، وفق موقع "ورلدوميتر".



