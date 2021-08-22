بريطانيا تدعو "مجموعة السبع" لعقد قمة طارئة بشأن أفغانستان

الأناضول - دعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الأحد، زعماء دول "مجموعة السبع" إلى عقد اجتماعا طارئا؛ لبحث الوضع في أفغانستان، عقب إعلان حركة "طالبان" سيطرتها على العاصمة كابل، قبل أسبوع.



وقال جونسون في تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر: "أدعو قادة مجموعة السبع لإجراء محادثات عاجلة، الثلاثاء، حول الوضع في أفغانستان".



وأكد على ضرورة "عمل المجتمع الدولي معا لضمان عمليات الإجلاء الآمنة، ومنع حدوث أزمة إنسانية، ودعم الشعب الأفغاني لتأمين مكاسب السنوات العشرين الماضية".



وتتولى بريطانيا حاليا الرئاسة الدورية لمجموعة السبع التي تضم أيضا الولايات المتحدة وإيطاليا وفرنسا وألمانيا واليابان وكندا.



وفي 15 أغسطس/آب الجاري، سيطرت "طالبان" على العاصمة كابل، خلال أقل من 10 أيام، ما دفع الرئيس الأفغاني أشرف غني للهروب من البلاد.



وجاءت هذه السيطرة رغم مليارات الدولارات التي أنفقتها الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، خلال نحو 20 عاما، لبناء قوات الأمن الأفغانية.



وتزامنت سيطرة "طالبان" مع تنفيذ اتفاق رعته قطر لانسحاب عسكري أمريكي من أفغانستان، من المقرر أن يكتمل بحلول 31 أغسطس الجاري.







