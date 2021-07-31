سعيّد لنظيره الجزائري: تونس تسير بالطريق الصحيح وستكون هناك قرارات هامة قريبا

أجرى رئيس الجمهورية الجزائري عبد المجيد تبون، هذا المساء، مكالمة هاتفية، مع الرئيس قيس سعيّد ، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية الجزائرية.



وتمحور الاتصال الهاتفي حول تطورات الوضع العام في تونس، حيث طمأن سعيّد نظيره الجزائري بأن تونس تسير في الطريق الصحيح لتكريس الديمقراطية والتعددية وستكون هناك قرارات هامة عن قريب، وفق ذات المصدر الرئاسي بالجزائر.



