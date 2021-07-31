   Gharsa - 3zayez galbi  

سعيّد لنظيره الجزائري: تونس تسير بالطريق الصحيح وستكون هناك قرارات هامة قريبا

Publié le Samedi 31 Juillet 2021 - 21:56قراءة: 0 د, 17 ث
أجرى رئيس الجمهورية الجزائري عبد المجيد تبون، هذا المساء، مكالمة هاتفية، مع الرئيس قيس سعيّد ، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية الجزائرية.

وتمحور الاتصال الهاتفي حول تطورات الوضع العام في تونس، حيث طمأن سعيّد نظيره الجزائري بأن تونس تسير في الطريق الصحيح لتكريس الديمقراطية والتعددية وستكون هناك قرارات هامة عن قريب، وفق ذات المصدر الرئاسي بالجزائر.

Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 230137

Nouri  ()  |Samedi 31 Juillet 2021 à 21h 51m |           
هل الاعتقالات لمعارضيه واغلاق قناة مكتب الجزيرة وايقافات عدّة هو الطريق الصحيح في ذهنه ؟؟؟
لا اثق في هذا الرّجل



En continu

Toutes les news

السبت 31 جويلية 2021 | 21 ذو الحجة 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:08 19:29 16:15 12:33 05:24 03:43
30°
42°% 35:الرطــوبة
تونــس29°
5.66 كم/س
:الــرياح
السبتالأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاء
42°-2939°-2732°-2541°-2836°-28
  • Avoirs en devises
    20484,1

  • (30 juill)
  • Jours d'importation
    129
  •              1 € = 3,30381 DT        1$ =2,77896 DT
  • Solde Compte du Trésor   (30 juill)   1422,0 MDT

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة