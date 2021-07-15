كورونا.. 4 طائرات مساعدات طبية من مصر والكويت لتونس

3 طائرات من مصر وواحدة من الكويت، وفق بيان للجيش المصري ووكالة الأنباء الكويتية.



أعلنت مصر والكويت، إرسال 4 طائرات محملة بمساعدات طبية إلى تونس، لمواجهة تفشي فيروس كورونا.ووفق وكالة الأنباء الرسمية الكويتية، "أعلنت جمعية الهلال الأحمر الكويتي إقلاع طائرة إغاثة من قاعدة عبد الله المبارك الجوية إلى تونس".وأفادت الوكالة بأن "الطائرة محملة بالمعدات والأجهزة الطبية لمساعدة تونس الشقيقة التي تعاني أوضاعا صحية متدهورة في مجابهة جائحة كورونا ودعم منظومتها الصحية".فيما أعلن الجيش المصري، في بيان مساء الأربعاء، وصول 3 طائرات عسكرية محملة بأطنان من الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية إلى تونس.وأوضح البيان، أن "3 طائرات أقلعت من قاعدة شرق القاهرة الجوية مقدمة من وزارة الصحة إلى الشعب التونسي، لمجابهة الأثار المترتبة على الأزمة الحالية التي تمر بها البلاد".والسبت، وصلت إلى القاعدة العسكرية في العوينة بالعاصمة تونس طائرتان عسكريتان مصريتان محملتان بمعدات ومستلزمات طبية وأدوية وأجهزة أكسجين ومراقبة تنفس، وفق بيان سابق للرئاسة التونسية.وسارعت عدة دول إلى تقديم مساعدات طبية عاجلة لتونس، في مواجهة موجة رابعة لانتشار فيروس "كورونا"، بلغ معها مستوى الإصابات والوفيات اليومية أرقاما قياسية، قاربت الـ200 وفاة يوميا.والجمعة، قالت وزارة الصحة إن البلاد تشهد "موجة وبائية غير مسبوقة تتميز بانتشار واسع للسلالات المتحورة ألفا ودلتا"، في معظم الولايات، مع ارتفاع في معدل الإصابات والوفيات.ومنذ بدء ظهور الفيروس بتونس، في مارس/ آذار الماضي، بلغ إجمالي المصابين حتى الثلاثاء 510 آلاف و396 إصابة، بينها 16 ألفا و651 وفاة و406 آلاف و349 حالة تعاف.وتم تنفيذ مليونين و206 آلاف و980 عملية تطعيم، تلقى 676 ألفا و613 منهم الجرعة الثانية، فيما سجل في منظومة التطعيم 3 ملايين و364 ألفا و767 تونسي (من أصل نحو 11 مليونا و700 ألف نسمة)، بحسب وزارة الصحة.