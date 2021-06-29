كورونا.. تطعيم 60 بالمئة من البالغين في الاتحاد الأوروبي

الأناضول -





تلقوا جرعة واحدة على الأقل، بحسب رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، الثلاثاء، إن أكثر من 60 في المئة من السكان البالغين في دول الاتحاد الأوروبي تلقوا جرعة واحدة على الأقل من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.وأوضحت دير لاين في كلمة خلال منتدى بروكسل الاقتصادي، أن 41 في المئة من سكان الاتحاد الأوروبي البالغين تلقوا التطعيم الكامل.وأضافت أنه رغم التسارع في عمليات التطعيم إلا أن الخطر لا يزال قائما، داعية إلى تقديم الدعم لبقية دول العالم من أجل اكتساب المناعة العالمية.وذكرت دير لاين أن الاتحاد الأوروبي أعد حزمة إنقاذ بقيمة 800 مليار يورو ضد الآثار الاقتصادية للوباء، مشيرة أن تمويل الدول الأعضاء سيبدأ اعتبارا من يوليو/تموز المقبل.وشددت على أن الاقتصاد الأوروبي بدأ في التعافي، وأنها تتوقع نمو الاقتصاد الأوروبي 4.2 بالمئة خلال العام الجاري، و4.4 بالمئة في 2022.ولفتت دير لاين إلى أن اقتصادات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ستتعافى خلال 18 شهرا بفضل القرارات السياسية الصائبة.