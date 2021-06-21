مصر.. مصرع 2 في تصادم قطار بحافلتين جنوبي القاهرة

الأناضول -

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 6 آخرون، الإثنين، جراء تصادم قطار بضائع بحافلتين جنوبي العاصمة المصرية القاهرة.وقالت وزارة الصحة، في بيان: "توفي مواطنان وأصيب 6 آخرون، في حادث تصادم قطار بمدينة حلوان جنوبي محافظة القاهرة".وأضافت: "تم نقل المصابين إلى مستشفيين حكوميين والإصابات بسيطة وتنوعت بين كسور وكدمات وسحجات بأماكن متفرقة بالجسد".فيما ذكرت هيئة سكك حديد مصر (رسمية)، في بيان، أن قطار بضائع محمل بالرخام اصطدم، مساء الإثنين، بحافلتين صغيرتين في حلوان.وأوضحت أن الحافلتين كانتا "متوقفتين في منطقة سكنية على مسافه قريبة جدا من السكة الحديد ومتعارضين مع مسار القطار وفي مكان لا يوجد به أي مزلقانات أو أماكن معدة للعبور أو منطقة انتظار سيارات".وأضافت: "حاول سائق القطار التوقف، ولم يتمكن من ذلك، ما أدى الى احتكاكه بإحداهما (الحافلتين) واصطدامه بالأخرى".وأفادت النيابة العامة، في بيان، بأن النائب العام، حمادة الصاوي، فتح "تحقيقا عاجلا" في الحادث.وتابعت أن "فريقا من النيابة انتقل إلى موقع الحادث لمعاينته، على أن يعلن عما أسفرت عنه التحقيقات فور الانتهاء منها".ولم يقدم بيانا الهيئة والنائب العام تفاصيل بشأن الضحايا.وفي 15 أبريل/ نيسان الماضي، أسفر خروج عربتي قطار عن مسارهما في محافظة الشرقية (شمال) عن إصابة 15 شخصا.وأسفر تصادم قطاري ركاب في محافظة سوهاج (جنوب)، في 26 مارس/آذار الماضي، عن مصرع 32 شخصا وإصابة 165.وفي مايو/ أيار 2018، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء بمصر (رسمي)، في بيان، أن السبب الرئيسي لحوادث تصادم القطارات في البلاد هو العنصر البشري، إذ بلغت نسبته 78.9 بالمئة، تليه عيوب في المركبات وحالة الطرق.ومن آن إلى آخر، تشهد مصر حوادث في قطاع السكك الحديدية، جراء تهالك قطارات وشبكة السكك الحديدية.وتقول وزارة النقل إنها تنفذ خطة شاملة لتطوير العربات والمحطات، مع محاسبة أي مٌقصر.