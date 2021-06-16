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رونالدو يبعد زجاجات كوكا كولا خلال مؤتمر صحافي.. ويُعلّق “إشربوا الماء”

Publié le Mercredi 16 Juin 2021 - 14:10 قراءة: 0 د, 51 ث
اعلنت صحيفة ماركا الاسبانية ان شركة المشروبات الغازية كوكاكولا تلقت ضربة موجعة بعد لقطة نجم المنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو يوم الاثنين الماضي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بلقاء البرتغال و المجر في منافسات يورو 2020
و ذكرت ماركا بأن كوكا كولا خسرت 4 مليار دولار كاملة كما تراجعت اسهمها في سوق التجارة العالمية .

و تم افتتاح سوق الأوراق المالية في الساعة 3 مساءً في أوروبا في ذلك الوقت كانت حصة كوكاكولا بأرقام قريبة من 56.10 دولار و بعد 30 دقيقة عندما دخل كريستيانو رونالدو وفرناندو سانتوس إلى غرفة الصحافة في ملعب بوشكاش فيرينك في بودابست انخفضت الأسهم إلى 55.22 دولارًا للسهم .




و تسببت هذه اللقطة في انخفاض حاد بنسبة 1.6 ٪ للشركة في سوق الأسهم ومن الناحية الاقتصادية ، تحولت شركة كوكاكولا من 242 مليار دولار إلى 238 مليار دولار بحسب ما اكدته صحيفة ماركا .

و يذكر ان رونالدو قام بإزاحة قارورتين من كوكاكولا احد الرعاة الرسميين ليورو 2020 و قام باستبدالهما بقارورة مياة حيث قال للحاضرين ''الماء افضل لكم في المشروبات الغازية'' .



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