رونالدو يبعد زجاجات كوكا كولا خلال مؤتمر صحافي.. ويُعلّق “إشربوا الماء”

اعلنت صحيفة ماركا الاسبانية ان شركة المشروبات الغازية كوكاكولا تلقت ضربة موجعة بعد لقطة نجم المنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو يوم الاثنين الماضي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بلقاء البرتغال و المجر في منافسات يورو 2020
و ذكرت ماركا بأن كوكا كولا خسرت 4 مليار دولار كاملة كما تراجعت اسهمها في سوق التجارة العالمية .
و تم افتتاح سوق الأوراق المالية في الساعة 3 مساءً في أوروبا في ذلك الوقت كانت حصة كوكاكولا بأرقام قريبة من 56.10 دولار و بعد 30 دقيقة عندما دخل كريستيانو رونالدو وفرناندو سانتوس إلى غرفة الصحافة في ملعب بوشكاش فيرينك في بودابست انخفضت الأسهم إلى 55.22 دولارًا للسهم .
و تسببت هذه اللقطة في انخفاض حاد بنسبة 1.6 ٪ للشركة في سوق الأسهم ومن الناحية الاقتصادية ، تحولت شركة كوكاكولا من 242 مليار دولار إلى 238 مليار دولار بحسب ما اكدته صحيفة ماركا .
و يذكر ان رونالدو قام بإزاحة قارورتين من كوكاكولا احد الرعاة الرسميين ليورو 2020 و قام باستبدالهما بقارورة مياة حيث قال للحاضرين ''الماء افضل لكم في المشروبات الغازية'' .
و ذكرت ماركا بأن كوكا كولا خسرت 4 مليار دولار كاملة كما تراجعت اسهمها في سوق التجارة العالمية .
و تم افتتاح سوق الأوراق المالية في الساعة 3 مساءً في أوروبا في ذلك الوقت كانت حصة كوكاكولا بأرقام قريبة من 56.10 دولار و بعد 30 دقيقة عندما دخل كريستيانو رونالدو وفرناندو سانتوس إلى غرفة الصحافة في ملعب بوشكاش فيرينك في بودابست انخفضت الأسهم إلى 55.22 دولارًا للسهم .
و تسببت هذه اللقطة في انخفاض حاد بنسبة 1.6 ٪ للشركة في سوق الأسهم ومن الناحية الاقتصادية ، تحولت شركة كوكاكولا من 242 مليار دولار إلى 238 مليار دولار بحسب ما اكدته صحيفة ماركا .
و يذكر ان رونالدو قام بإزاحة قارورتين من كوكاكولا احد الرعاة الرسميين ليورو 2020 و قام باستبدالهما بقارورة مياة حيث قال للحاضرين ''الماء افضل لكم في المشروبات الغازية'' .
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