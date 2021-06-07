فرنسا تكشف عن 31 إصابة بسلالة كورونا الهندية

الأناضول -



تم تسجيلها في منطقة ليه لاند جنوب غربي البلاد خلال الأيام الأخيرة..

كشفت السلطات الفرنسية، الإثنين، عن تسجيل 31 إصابة جديدة بالمتحور الهندي من فيروس كورونا خلال الأيام الأخيرة في منطقة "ليه لاند"، جنوب غربي البلاد.وقال وزير الصحة، أوليفييه فيران، إن الإصابات بالفيروس المتحور "لا تعتبر امتدادا للحالة الوبائية العامة"، حسبما نقل موقع "يورونيوز" الأوروبي.وأضاف أن الإصابات بالمتحور الهندي "تسجل في بؤر محدودة"، لاسيما في منطقة "ليه لاند".وسجلت فرنسا أول إصابة بالمتحور الهندي من كورونا والمعروف باسم "دلتا" في 29 أبريل/ نيسان الماضي.وتستعد فرنسا في 9 حزيران/يونيو إلى تطبيق المرحلة التالية من رفع القيود الاحترازية التي فرضتها قبل أشهر لكبح استشراء فيروس كورونا.وستتمكن المقاهي والمطاعم من خدمة الزبائن في الداخل وسيتم رفع حظر التجول كليا في 30 حزيران/يونيو إذا استمرت أعداد الإصابات في الانخفاض.ووصل إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في فرنسا أكثر من 5 ملايين و712 ألف إصابة بينما وصل إجمالي عدد الوفيات 109 آلاف و998 وفاة.