لأول مرة..فيلم مغربي بالمسابقة الرسمية لمهرجان "كان" الفرنسي

الأناضول -

فيلم "علِّي(ارفع) صوتك" لمخرجه نبيل عيوش يحكي قصة رحلة التحرر عبر موسيقى "الهيب هوب"

أعلن المركز السينمائي المغربي (حكومي)، اختيار إدارة مهرجان "كان" السينمائي الفرنسي، فيلمًا مغربيًا للمشاركة في مسابقته الرسمية لأول مرة في تاريخ السينما الوطنية بالبلاد.وأضاف المركز في بيان، حصلت الأناضول على نسخة منه، الخميس، أن فيلم "عَلِّي(ارفع) صوتك" لمخرجه نبيل عيوش، تم اختياره للمشاركة في المسابقة الرسمية للمهرجان في دورته ال47، المقررة في الفترة ما بين 6 و17 يوليوز/ تموز المقبل.وأوضح المركز أن "مشاركة الفيلم المغربي هي سابقة في تاريخ السينما الوطنية"وسبق لأفلام مغربية أن شاركت في المسابقات الموازية للمهرجان، من قبيل "أسبوع النقد" و"أسبوع المخرجين"، لكن لم يسبق أن شارك فيلم مغربي في المسابقة الرسمية للمهرجان.ويحكي فيلم "علِّي صوتك" رحلة التحرر عبر موسيقى "الهيب هوب" (نوع من الموسيقى الشبابية) من خلال تسليط الضوء على حي "سيدي مؤمن" أحد الأحياء الشعبية الشهيرة لمدينة الدار البيضاء شمالي المغرب.ويوجد الفيلم المغربي ضمن 23 فيلما ستتنافس خلال المهرجان للفوز بجوائز في فروع مختلفة.ويعد مهرجان "كان"، أهم المهرجانات السينمائية في العالم، ويعود تأسيسه إلى عام 1946، ويقام في مايو/ أيار من كل عام، بمدينة "كان" جنوبي فرنسا. ​​​​​​​