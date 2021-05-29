أزمة طائرة "راين إير": بوتين يستقبل لوكاشنكو في سوتشي الروسية وواشنطن تعد قائمة عقوبات على مينسك

فرانس 24 -

لوكاشنكو "يشكو" لحليفه



قائمة عقوبات أمريكية ووقف العمل باتفاقية 2019

روسيا لا ترى "التهديد مدبر"

على خلفية أزمته مع الاتحاد الأوروبي، استقبل الرئيس الروسي فلاديمير الجمعة في سوتشي نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو المستهدف بانتقادات أوروبية بعد "تحويل وجهة" طائرة ركاب واعتقال معارض على متنها.خلال الزيارة الرمزية، أشاد بوتين بـ"الاتحاد" الروسي البيلاروسي وقال بوتين "أنا سعيد جدًا لرؤيتك"، فيما ارتسمت ابتسامة على وجهه وهو يرحب بلوكاشنكو في مقر إقامته الصيفي. وأضاف "نحن بصدد بناء اتحاد" معزز بين روسيا وبيلاروس، معتبرا أنه يشعر "منذ الآن نتائج ملموسة لمواطنينا".وقال لوكاشنكو لنظيره الروسي إن "هناك محاولة جارية لإحداث اضطرابات يصل مستواها إلى ما حصل في آب/اغسطس الفائت"، في إشارة إلى الاحتجاجات المناهضة لنظامه التي هزت بيلاروس حينها.وتأتي الزيارة إثر تعرض بيلاروسيا لانتقادات وعقوبات أوروبية بعد تحويلها الأحد مسار طائرة ركاب كانت تجري رحلة بين أثينا وفلنيوس وإجبارها على النزول في أراضيها. وقد بررت ميسنك العملية بورود تهديد حول وجود قنبلة على متن الطائرة، لكن التبرير لم يكن مقنعا للغربيين بسبب اعتقال صحافي معارض كان بين الركاب.من جهتها، قالت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الجمعة إنها تعد قائمة عقوبات تستهدف أعضاء بارزين بحكومة بيلاروسيا. وقالت جين ساكي المتحدثة باسم البيت الأبيض إن الولايات المتحدة ستعلق أيضا اتفاقية عام 2019 بين واشنطن ومينسك والتي تسمح لشركات الطيران في كل من الدولتين باستخدام المجال الجوي للأخرى وستتخذ إجراءات أخرى ضد حكومة الرئيس ألكسندر لوكاشينكو.ودعت في بيان لوكاشينكو إلى السماح بإجراء تحقيق دولي موثوق به في أحداث 23 مايو أيار عندما أُجبرت طائرة الركاب التابعة لشركة رايان إير على الهبوط في مينسك أثناء توجهها من اليونان إلى ليتوانيا.واعتبر الاتحاد الأوروبي أن تهديد القنبلة مدبر، وطلب إثر العملية من شركات الطيران تجنب المجال الجوي البيلاروسي.من جهتها، اعتبرت وزارة الخارجية الروسية أن مينسك تتعامل بشفافية في ملف الطائرة.وقالت المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا إن الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي تتصرف "بشكل غير مسؤول يعرض سلامة الركاب للخطر" من خلال توجيه شركات الطيران إلى تجنب المجال الجوي البيلاروسي.وأطلقت سلطات روسيا البيضاء طائرة مقاتلة مشيرة إلى بلاغ ثبت كذبه فيما بعد من وجود قنبلة على متن الطائرة لإجبارها على الهبوطوقالت ساكي إن الولايات المتحدة تعمل مع الاتحاد الأوروبي وحلفاء آخرين على إعداد قائمة بالعقوبات التي تستهدف أعضاء بارزينفي حكومة لوكاشينكو "على صلة بالانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان والفساد وتزوير انتخابات 2020 وأحداث 23 مايو ".وفرضت الولايات المتحدة العام الماضي عقوبات على ثمانية مسؤولين في بيلاروسيا على خلفية انتخابات أغسطس آب 2020 التي قال الغرب إنها مزورة.وستصدر وزارة الخزانة أمرا تنفيذيا ليوقعه بايدن من شأنه زيادة سلطة فرض عقوبات على عناصر من حكومة لوكاشينكو وستعيد الولايات المتحدة فرض "عقوبات حظر كاملة" على تسع شركات مملوكة للدولة في بيلاروسيا في الثالث من يونيو حزيران وحظر تعامل الأمريكيين مع تلك الشركات.فرانس24/ أ ف ب/ رويترز