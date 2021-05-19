قناة (12) الإسرائيلية ترجح بدء التهدئة في غزة بعد ظهر الجمعة

الأناضول -

القدس/ سعيد عموري - قالت قناة عبرية، الأربعاء، إن التهدئة بين الفصائل الفلسطينية في غزة، وإسرائيل ستدخل حيز التنفيذ على الأرجح بعد ظهر يوم الجمعة المقبل.وأفادت قناة (12) الإسرائيلية الخاصة، بأن "وقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية في غزة وإسرائيل سيدخل حيز التنفيذ بعد ظهر الجمعة المقبل، على الأرجح"، دون أن تذكر مصدرها.ويأتي ذلك متوافقًا مع أنباء ذكرتها القناة ذاتها في وقت سابق الأربعاء، تقول إن "هناك توافقًا بين المستويين السياسي والعسكري في إسرائيل، بأنّ لا تهدئة قبل يوم الجمعة المقبل".وفي وقت سابق الأربعاء، توقع القيادي البارز في حركة "حماس"، موسى أبو مرزوق، في تصريحات لقناة "الميادين" اللبنانية، أن يكون هناك "خلال يوم أو يومين" وقف لإطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.وفي السياق ذاته، أكدت قناة (كان) الرسمية أنّ الضغوط الأمريكية على إسرائيل بشأنّ وقف العملية العسكرية مستمرة.وقالت القناة إنّ مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، تحدث هاتفيًا مع نظيره الإسرائيلي مئير بن شبات، في محاولة للضغط على إسرائيل من جهة، ومسؤولين مصريين حكوميين للضغط على حماس من جهة أُخرى لوقف إطلاق النار بين الطرفين.وحتى الأربعاء، بلغ عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة 227 شهيدا، بينهم 64 طفلا و38 سيدة، بجانب أكثر من 1620 جريحا، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية بالقطاع.واستشهد 28 فلسطينيا، بينهم 4 أطفال، وأصيب قرابة 7 آلاف في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس، خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي يستخدم خلالها الرصاص الحي والمعدني وقنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق الفلسطينيين.بينما قُتل 12 إسرائيليا وأصيب أكثر من 600 آخرين، خلال رد الفصائل الفلسطينية بإطلاق صواريخ من غزة، بحسب "نجمة داود الحمراء" الإسرائيلية.