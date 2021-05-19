باريس سان جيرمان يتوج بكأس فرنسا للموسم الثاني تواليا

نال باريس سان جيرمان لقب كأس فرنسا لكرة القدم، الأربعاء، إثر فوزه في المباراة النهائية على نظيره موناكو بهدفين نظيفين، على "ستاد دو فرانس" في ضاحية سان دوني بالعاصمة باريس.وفرض سان جيرمان سيطرته منذ الدقائق الأولى وهدد مناطق موناكو في عديد المناسبات، إلى أن تمكن من افتتاح باب التسجيل عند الدقيقة 19، بعد مجهود فردي رائع من كليان مبابي أنهاه بتمريرة حاسمة لزميله ماورو إيكاردي ليضعها في الشباك.وظل الفريق الباريسي صاحب الكلمة العليا في اللقاء ونجح في تأمين الانتصار بهدف ثان وقع عليه مبابي في الدقيقة 81، مستغلا تمريرة ضرب أنخل دي ماريا بها دفاعات موناكو وسلم كرة بالمقاس لزميله الذي لم يتردد في إيداعها المرمى.وبهذا الفوز رفع باريس سان جيرمان عدد ألقابه بمسابقة الكأس إلى 14.