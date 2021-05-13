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عشرات الإصابات في قصف إسرائيلي شمالي غزة

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Publié le Jeudi 13 Mai 2021 - 20:03 قراءة: 0 د, 45 ث
الأناضول - غزة / محمد ماجد - أصيب عشرات الفلسطينيين، الخميس، جراء قصف مدفعي إسرائيلي عنيف شمالي قطاع غزة.

ووفق مراسل الأناضول، استهدفت المدفعية الإسرائيلية بشكل كثيف أراضي زراعية ومنازل للمواطنين في قرية "أم النصر"، ما تسبب بإصابة عشرات الفلسطينيين، دون توفر إحصاء دقيق.


وأوضح أن أطقم الإسعاف نقلت عددا كبيرا (دون تحديد رقم) من الإصابات نتيجة القصف الإسرائيلي.

ومنذ الاثنين، استشهد 87 فلسطينيا، بينهم 18 طفلا و8 سيدات، وأصيب 530 بجروح جراء غارات إسرائيلية "وحشية" متواصلة على غزة، فيما سقط 4 شهداء ومئات الجرحى في مواجهات بالضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة، وفق مصادر فلسطينية رسمية.

بينما قُتل 7 إسرائيليين في قصف صاروخي شنته فصائل من قطاع غزة.

وتفجرت الأوضاع في الأراضي الفلسطينية كافة جراء اعتداءات "وحشية" ترتكبها الشرطة ومستوطنون إسرائيليون، منذ بداية شهر رمضان المبارك، 13 أبريل/ نيسان الماضي، في القدس، وخاصة منطقة "باب العمود" والمسجد الأقصى ومحيطه، وحي "الشيخ جراح"، حيث تريد إسرائيل إخلاء 12 منزلا من عائلات فلسطينية وتسليمها ليهود.

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