غزة: إسرائيل تدمر برجا سكنيا يتكون من 12 طابقا

الأناضول -

دمر الجيش الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، برجا سكنيا غربي مدينة غزة.وأفاد مراسل وكالة الأناضول، أن الطائرات الإسرائيلية قصفت بالصواريخ برج "هنادي" المكون من 12 طابقا، ويقع في حي الرمال، غربي غزة.وفي وقت سابق، قال شهود لوكالة الأناضول، إن الجيش الإسرائيلي قد طلب من سكان البرج، بإخلائه تمهيدا لنسفه.وعلى إثر ذلك، هددت كتائب القسام، الجناح المسلح لحركة حماس، بقصف مدينة تل أبيب، في حال استهدفت إسرائيل الأبراج المدنية في غزة.وقال أبو عبيدة الناطق باسم "القسام" في تغريدة نشرها في تيلجرام "إذا تمادى العدو وقصف الأبراج المدنية فإن تل أبيب ستكون على موعدٍ مع ضربةٍ صاروخيةٍ قاسية تفوق ما حصل في عسقلان".