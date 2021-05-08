الاتحاد الأوروبي: عمليات الإخلاء في الشيخ جراح غير قانونية ويدعو إلى "وقف عاجل" للتصعيد في القدس

الأناضول -

دعا الاتحاد الأوروبي، السبت، السلطات الإسرائيلية إلى التحرك "بشكل عاجل" لوقف التصعيد في القدس المحتلة، معتبرا اجراءات الإخلاء في الشيخ جراح غير قانونية.جاء ذلك في بيان نشره على موقعه الإلكتروني، في أعقاب اعتداء الشرطة الإسرائيلية مساء الجمعة على المصلين في القدس، ما خلف 205 مصابين.وذكر البيان أن "الاتحاد الأوروبي يدعو السلطات المعنية إلى التحرك بشكل عاجل لتهدئة التوترات الحالية في القدس. يجب تجنب أعمال التحريض حول الحرم القدسي واحترام الوضع الراهن".وتابع: يجب على القادة السياسيين والدينيين من جميع الأطراف التحلي بضبط النفس والمسؤولية وبذل كل جهد لتهدئة هذا الوضع المضطرب".وشدد البيان على أن "أعمال عنف والتحريض غير مقبولة ويجب محاسبة الجناة من جميع الأطراف".كما أعرب الاتحاد الأوروبي في البيان عن "قلقه البالغ من إجراءات الإخلاء الإسرائيلية بحق العائلات الفلسطينية في الشيخ جراح ومناطق أخرى في القدس".وقال إن "هذه الأعمال غير قانونية بموجب القانون الإنساني الدولي ولا تؤدي إلا إلى تأجيج التوترات على الأرض".ومنذ أكثر من أسبوع، يشهد حي "الشيخ جراح" بالقدس، مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية وسكانه الفلسطينيين، ومتضامنين معهم.ويحتج الفلسطينيون على قرارات إسرائيلية، بإخلاء عائلات فلسطينية من منازل شيدتها عام 1956، التي تزعم جمعيات استيطانية أنها أقيمت على أرض كانت مملوكة ليهود قبل 1948.وينتظر أن تصدر المحكمة العليا الإسرائيلية، الإثنين المقبل، قرارا نهائيا بخصوص إخلاء 4 عائلات فلسطينية من الحي لصالح مستوطنين يدّعون ملكيتهم للأرض.وحتى مساء الجمعة، تلقت 12 عائلة فلسطينية بالحي قرارات بالإخلاء، صدرت عن محكمتي الصلح و"المركزية" الإسرائيليتين.وأسفرت الاعتداءات الإسرائيلية على المصلين في الأقصى وفي الشيخ جراح وباب العامود، مساء أمس، عن إصابة 205، وكانت "معظم الإصابات في الوجه والعين والصدر بالرصاص المطاطي"، بحسب الهلال الأحمر الفلسطيني.