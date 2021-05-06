ليبيا.. 5 دول غربية تدعو إلى تسهيل انتخابات 24 ديسمبر

الأناضول -

دعت 5 دول غربية، الخميس، إلى تسهيل الانتخابات الليبية المقررة في 24 ديسمبر/ كانون الأول القادم والاتفاق على قاعدة دستورية لها.جاء ذلك في بيان مشترك لسفارات ألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة وفرنسا والولايات المتحدة لدى ليبيا حول أهمية المؤسسات للتجهيز للانتخابات في وقتها المحدد، نشرته السفارة الأمريكية عبر حسابها على تويتر.وقال البيان: "نذكّر أن قرار مجلس الأمن رقم 2570 دعا السلطات والمؤسسات الليبية بما في ذلك حكومة الوحدة الوطنية ومجلس النواب، إلى تسهيل انتخابات 24 ديسمبر، والاتفاق على القاعدة الدستورية والأساس القانوني للانتخابات بحلول يوليو/ تموز 2021، بالإضافة إلى الترتيبات السياسية والأمنية".وأضاف: "الاستعدادات الفنية واللوجستية مهمة وأساسية، ونعتقد أن الوقت الحالي ليس هو الوقت المناسب لإجراء أي تغييرات من شأنها التعطيل في الهيئات ذات الصلة، والتي لها دور أساسي في التجهيز للانتخابات خلال الجدول الزمني الذي حدده قرار مجلس الأمن رقم 2570".وتعمل اللجنة الفنية بمجلس النواب والمعنية باختيار مرشحي المناصب السيادية حاليا على إجراء انتخابات لاختيار رؤساء جدد للمناصب السيادية والتي من ضمنها المفوضية الوطنية العليا لانتخابات.والأربعاء، قال نائب رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني، خلال مؤتمر صحفي إن "هناك من يدعو إلى انتخاب رئيس جديد لمفوضية الانتخابات".وأضاف: "نخشى أن يؤثر هذا على الانتخابات القادمة، ونأمل حتى فيما لو تم تكليف شخصية جديدة يجب أن تتسلم في نهاية العام بعد أن تستكمل المفوضية إجراءات الانتخابات حتى لا يحصل أي خلل أو تأخير في إجراء الانتخابات بموعدها".لكن عضو المجلس الأعلى للدولة عبد القادر حويلي، أكد في تصريحات للأناضول، أن "إجراء تغيير في رئاسة مفوضية الانتخابات لن يؤثر على سير العملية الانتخابية".ومؤخرا شهدت الأزمة الليبية انفراجه عقب تمكن الفرقاء من التصديق على سلطة انتقالية موحدة، تسلمت مهامها في 16 مارس/ آذار الماضي.ويأمل الليبيون أن تساهم السلطة الموحدة في إنهاء سنوات من الصراع المسلح، جراء منازعة مليشيا اللواء المتقاعد خليفة حفتر، للحكومة المعترف بها دوليا على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.