بعد سلسلة تجارب فاشلة.. هبوط ناجح لصاروخ "ستارشيب" الأمريكي

الأناضول -

تسعى "سبيس اكس" لاستخدام الصاروخ في إرسال رواد فضاء إلى كوكب المريخ مستقبلًا

نجح نموذج تجريبي من صاروخ "ستارشيب SN15 " الفضائي العملاق الذي تطوره شركة "سبيس إكس" الأمريكية، في الهبوط على الأرض بأمان، بعد سلسلة تجارب فاشلة.الصاروخ المقرر إرساله إلى المريخ، حلّق قرابة 10 دقائق على ارتفاع عال، قبل أن يهبط من جديد، بأمان.وهبط الصاروخ المذكور، من على ارتفاع 10 كيلو مترات، بعد أن تم إطلاقه من قاعدة بخليج المكسيك.وكانت 4 رحلات تجريبية سابقة قد انتهت بانفجار الصاروخ أثناء محاولته الهبوط، وذلك خلال محاولات سابقة أجريت في ديسمبر/ كانون الأول، وفبراير/ شباط، ومارس/ آذار وأبريل/ نيسان 2020.وتسعى الشركة الأمريكية لاستخدام الصاروخ في إرسال رواد فضاء إلى كوكب المريخ مستقبلًا.