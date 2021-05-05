تشيلسي يلتقي جاره السيتي بنهائي أبطال أوروبا في إسطنبول

إثر فوزه على ريال مدريد بهدفين نظيفين في إياب نصف النهائي..

تأهل تشيلسي الإنجليزي إلى نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم عقب تغلبه على ضيفه ريال مدريد الإسباني بهدفين نظيفين، الأربعاء، على ملعب "ستامفورد بريدج" في إياب الدور نصف نهائي للمسابقة القارية.جاء شوط المباراة الأول هادئا في بدايته، حيث فرض تشيلسي إيقاع لعب منخفض رافقه تحفظ هجومي من قبل عناصر ريال مدريد، الذي كسر صمت الأجواء بكرة ذكية سددها المهاجم كريم بنزيما، ردها الحارس إيدوارد ميندي بيمناه.ومع مرور الربع ساعة الأولى، تحرك تشيلسي بشكل أكبر للهجوم معتمدا على تنويع اللعب بين العمق والأطراف، ما أسفر عن هدف أحرزه تيمو فيرنر في الدقيقة 22، لكن حكم الخط رفضه مباشرة بداعي وجود تسلل على المهاجم الألماني.تحركات البلوز الخطرة استمرت مع إصرار الفريق على افتتاح باب التسجيل، وهو ما تحقق فعلا مع حلول الدقيقة 27، إثر هجمة قادها أنغولو كانتي بكرة مررها إلى زميله كاي هافيرتز الذي واجه الحارس وسدد من فوقه، قبل أن ترتد الكرة من العارضة وتعود إلى فيرنر ليضعها برأسه في المرمى الخالي.الريال حاول تدارك الموقف سريعا، وضغط في مناطق تشيلسي عبر كرات طويلة ساقطة خلف المدافعين، كاد من إحداها أن يُعدل كريم بنزيما الكفة برأسية رائعة، تصدى لها ميندي بطريقة أكثر روعة.واستحوذ الريال على الكرة بنسبة كبيرة في الشوط الثاني، وعمل على اختراق دفاعات خصمه بتمريرات قصيرة تبدأ من توني كروس ولوكا مودريتش، غير أن محاولات فريق العاصمة الإسبانية فشلت أمام يقظة خط دفاع أبناء العاصمة الإنجليزية، وبراعة وسطه في قطع الإمداد عن المهاجمين المنافسين.الكرات المقطوعة في منتصف ملعب تشيلسي كانت تُمثل نقطة الانطلاق بهجمات مرتدة شكلت الكثير من الخطورة على مرمى الريال، الذي كان محظوظا بتواجد حارس بقيمة تيبو كورتوا بين الخشبات لكي يتصدى لفرص مُحققة للتسجيل.صمود كورتوا في الذود عن مرمى الفريق الملكي لم يدم حتى النهاية، إذ نجح ماوسن ماونت متوسط ميدان تشيلسي في وضع فريقه في النهائي بشكل رسمي بتسجيله الهدف الثاني عقب هجمة مرتدة أنهاها بالشباك مع حلول الدقيقة 85.وكان "البلوز" قد أنهى مواجهة الذهاب في مدريد متعادلا بهدفٍ لمثله، ليصل إلى المشهد الختامي للمسابقة الأوروبية الأغلى متفوقا بنتيجة اللقائين بثلاثة أهداف لواحد.ويواجه تشيلسي جاره مانشستر سيتي الذي تأهل على حساب باريس سان جيرمان الفرنسي، في المباراة النهائية التي ستقام بملعب "أتاتورك الأولمبي" في إسطنبول 29 مايو الجاري.