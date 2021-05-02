ساسولو يُعرقل أتلانتا ويهدي إنتر لقب "الكالتشيو"

منح ساسولو لقب الدوري الإيطالي لكرة القدم، رسميا لنادي إنتر ميلان بعدما أجبر الملاحق المباشر أتلانتا على التعادل بهدفٍ لمثله، الأحد، ضمن الجولة 34 من منافسات "الكالتشيو".وسجل أتلانتا أول أهداف اللقاء في الدقيقة 32 بواسطة المدافع الألماني روبن جوسينس، قبل أن يُعادل ساسولو النتيجة عند الدقيقة 52 من ركلة جزاء نفذها بنجاح الدولي دومينيكو بيراردي.التعادل جعل رصيد أتلانتا يستقر عند 69 نقطة في المركز الثاني بفارق 13 نقطة عن إنتر الذي توّج بالدوري رسميا قبل 4 جولات من نهاية الموسم.ويُعد اللقب هو الأول لنادي إنتر ميلان منذ أن نال الفريق كأس الدوري عام 2010 تحت قيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، في موسم استثنائي حقق "النيراتزوري" خلاله ثلاثية تاريخية