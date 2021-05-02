   Om Kalthoum - ذكريات  

كورونا..2870 وفاة جديدة بالبرازيل خلال 24 ساعة

Photo Jose Antonio/AA
Publié le Dimanche 02 Mai 2021 - 09:54 قراءة: 0 د, 17 ث
الأناضول - سجلت البرازيل، خلال الـ24 ساعة المنقضية 2870 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد(كوفيد-19)، فضلا عن أكثر من 73 ألف إصابة.

وشهدت البرازيل في الأسابيع الأخيرة ارتفاعات حادة وغير مسبوقة للإصابات الجديدة بفيروس كورونا، فضلا عن زيادات قياسية لمؤشر الوفيات.
هذا ورصدت عدسة الأناضول صور من الجو لعملية دفن ضحايا الكورونا في العاصمة التجارية للبرازيل ساو باولو.




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