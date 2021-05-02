كورونا..2870 وفاة جديدة بالبرازيل خلال 24 ساعة

الأناضول -

سجلت البرازيل، خلال الـ24 ساعة المنقضية 2870 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد(كوفيد-19)، فضلا عن أكثر من 73 ألف إصابة.وشهدت البرازيل في الأسابيع الأخيرة ارتفاعات حادة وغير مسبوقة للإصابات الجديدة بفيروس كورونا، فضلا عن زيادات قياسية لمؤشر الوفيات.هذا ورصدت عدسة الأناضول صور من الجو لعملية دفن ضحايا الكورونا في العاصمة التجارية للبرازيل ساو باولو.