كورونا.. المغرب يتسلم نصف مليون جرعة من لقاح "سينوفارم"

الأناضول -



هي الدفعة السادسة، ليصل مجموع الجرعات التي تلقاها المغرب من لقاحي "سينوفارم" الصيني و"أسترازينيكا" البريطاني، 9.5 ملايين جرعة. ​​​​​​​

قال مسؤول بوزارة الصحة المغربية، إن بلاده تلقت، الجمعة، الدفعة السادسة من لقاح "سينوفارم" الصيني، المضاد لفيروس كورونا، تحتوي على نصف مليون جرعة.وأضاف المسؤول، للأناضول مفضلا عدم ذكر اسمه كونه غير مخول بالحديث للإعلام: "وصلت مطار محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء (شمال)، الشحنة السادسة من اللقاح الصيني سينوفارم، تتكون من 500 ألف جرعة".وأوضح المسؤول أن "شحنة اليوم، هي الثانية خلال أسبوع، بعدما تلقى البلد الإثنين الماضي، 500 ألف جرعة من اللقاح الصيني".وكان المغرب أعلن في 8 أبريل/ نيسان الجاري، عن قرب تسلمه 10 ملايين جرعة من اللقاح الصيني "سينوفارم"، وذلك وفق تصريح للحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، أدلى به للقناة الأولى الحكومية.ووصل مجموع الجرعات التي تلقاها المغرب من اللقاحين الصيني والبريطاني، 9.5 ملايين جرعة، بالإضافة إلى الحصة الأولى من اللقاحات، والتي جاءت ضمن آلية "كوفاكس"، تسلمها في 8 أبريل الجاري، وفق بيان لوزارة الصحة، لم يحدد عدد الجرعات التي تضمنتها الحصة، ولا نوعها.وتعد "كوفاكس" مبادرة عالمية تعمل مع الحكومات والشركات المصنعة لضمان توفر اللقاحات المستخدمة للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد. وضعها "التحالف العالمي للقاحات والتحصين" نهاية عام 2020، بتعاون مع منظمة الصحة العالمية واليونيسيف وتحالف ابتكارات التأهب الوبائي بالإضافة إلى شركاء آخرين. ​​​​​​​وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، صرح وزير الصحة خالد آيت الطالب، بأن المغرب تعاقد على شراء 65 مليون جرعة من لقاحي "أسترازينيكا" و"سينوفارم".ووفق آخر حصيلة رسمية مساء الخميس، بلغت إصابات كورونا في المغرب، 500 ألف و323، منها 8 آلاف و873 وفاة، و486 ألفا و913 حالة تعاف.كما وصل عدد المستفيدين من التطعيم إلى 4 ملايين و958 ألفا و94 شخصا، من أصل نحو 36 مليونا، في وتيرة تطعيم تعد من بين الأسرع في العالم.