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يوفنتوس يتعثر مُجددا بتعادل أمام فيورنتينا

Publié le Dimanche 25 Avril 2021 - 17:12 قراءة: 0 د, 32 ث
سجل يوفنتوس تعثرا جديدا في مسيرته هذا الموسم عقب تعادله أمام مضيفه فيورنتينا بهدفٍ لمثله، الأحد، ضمن الجولة 33 من منافسات الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وقدم فيورنتينا شوطا مميزا، استغل خلاله الصورة المتواضعة التي ظهر عليها يوفنتوس ليخرج منه متقدما بهدف أحرزه الصربي دوشان فلاهوفيتش في الدقيقة 29 من علامة الجزاء.


الشوط الثاني بدأه يوفنتوس بشكلٍ مغاير واستطاع عبر البديل ألفارو موراتا أن يُعدل الكفة بهدف جميل، أحرزه المهاجم الإسباني مع الدقيقة الأولى بعد اختراقه لدفاع الفيولا وتسديده كرة مقوسة استقرت في الزاوية البعيدة للمرمى.

وبات في رصيد يوفنتوس 66 نقطة صعد بها إلى المركز الثالث مؤقتا، في حين استعاد فيورنتينا المركز الرابع عشر بعد وصوله إلى النقطة 34.​​​​​​​

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