الأناضول -

أعلنت الحكومة المصرية، الأحد، استقالة وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل من منصبه لـ"ظروف خاصة".ووفق بيان مقتضب لمجلس الوزراء المصري، "تقدم أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام باستقالته من منصبه، للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، نظرا لظروف خاصة"، دون مزيد من التفاصيل.وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، شن إعلاميون مقربون من السلطات هجوما على هيكل لانتقاد أدائه في إدارة منظومة الإعلام في مصر.وهيكل (56 عاما) هو رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي (رسمية)، وأول وزير إعلام بعد ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 في حكومة الدكتور عصام شرف، وعاد ليتولى حقيبة وزارة الإعلام بعد نحو 6 سنوات على إلغائها في ديسمبر/كانون الأول 2019.