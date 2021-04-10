الأناضول -

**دراما ومواضيع حارقة

** موعد مع المقالب الطريفة

تتنوع برمجة شهر رمضان في القنوات التونسية بين مسلسلات درامية وبوليسية وكوميدية، وبرامج تقليدية من طبخ وكاميرا خفيةأيام تفصل التونسيين على متابعة البرمجة الدرامية لشهر رمضان، والتي تتّسم بتنوع وطفرة في الكم والكيف مقارنة بالسنوات الماضية.واختلفت البرمجة لشهر رمضان وتنوعت بين مسلسلات درامية وبوليسية وكوميدية، إلى البرامج التقليدية من طبخ وكاميرا خفية، فضلاً عن المسلسلات التركية المدبلجة.استحوذت قناة "الوطنية 1" (حكومية) المرتبة الأولى من حيث الكم، إذ ستعرض مسلسلاً بعنوان "الحرقة" الذي يعالج قضية الهجرة غير الشرعية ويسلط الضوء على معاناة المهاجرين من تونسيين وأفارقة."الحرقة" من إخراج الأسعد الوسلاتي وسيناريو عماد الدين حكيم، ومن بطولة وجيهة الجندوبي وعائشة بن أحمد ومهذب الرميلي.كما ستبث "الوطنية 1" مسلسلاً كوميدياً بعنوان "عيشة فل" أخرجه محمد علي سعيدان وكتب نصه أسامة عبد القادر، وشارك في تمثيله سفيان الداهش وسماح السنكري وخالد بوزيد ولطيفة القفصي.ويتطرق المسلسل إلى الحياة العادية للعائلة التونسية وما يتخللها من حكايات وصراعات بطريقة ساخرة.كما ستعرض القناة ذاتها "سيتكوم" (كوميديا الموقف) بعنوان "كان يا ما كانش" (كان أم لم يكن) من إخراج عبد الحميد بوشناق وسيناريو حاتم بلحاج وعزيز الجبالي، ويروي بطريقة هزلية واقع تونس قبل 3000 سنة حضارة.ويشارك في المسلسل هالة عياد وشوقي بوقلية وسامية رحيم وجهاد الشارني وعبد الحميد قياس.أما قناة "الحوار التونسي" (خاصة)، فستقدم في شهر رمضان مسلسل "فوندو" للمخرجة سوسن الجمني، ومن بطولة كمال التواتي وسهير بن عمارة وياسين بن قمرة ونضال السعدي.ويتألف "فوندو" من 29 حلقة، وتدور أحداثه في إطار بوليسي ويغلب عليه التشويق والإثارة.كما ستعرض القناة ذاتها سلسلة كوميدية بعنوان "ابن خلدون"، تتضمن 20 حلقة ومن بطولة جعفر القاسمي وكريم الغربي ودليلة مفتاحي وبسام الحمراوي وسماح الدشراوي. كتب نص السيناريو سليم بن إسماعيل، وأخرج العمل سامي فعور.والمسلسل مستوحى من قصة الشخصية التاريخية والمؤرخ التونسي ابن خلدون، وتتم معالجته بطريقة كوميدية ساخرة.أما قناة "التاسعة" (خاصة)، فستعرض مسلسل "أولاد الغول" المكون من 30 حلقة، من إخراج مراد بالشيخ وسيناريو رفيقة بوجدي. ويشارك في العمل مجموعة من الممثلين التونسيين، أبرزهم فتحي الهداوي ووحيدة الدريدي وبلال البريكي.ويروي المسلسل الدرامي قصة عائلة "الغول" وعلاقاتها المتشابكة. وتتكون العائلة من أطفال شرعيين وابن غير شرعي لتتولد قضايا معقدة بخصوص النسب والميراث.كما ستبث القناة ذاتها مسلسلاً كوميدياً بعنوان "الجاسوس"، من بطولة لطفي العبدلي ودارين حداد، وسيناريو وإخراج ربيع التكالي.وتطرح السلسلة قضايا الجاسوسية وخيانة الوطن، لكن بطريقة كوميدية. وتتخلل الأحداث لقطات رومانسية وقصص حب.وكان متوقعاً لهذا العمل أن يُعرض في شهر رمضان الماضي، لكن جائحة كورونا حالت دون ذلك، بعدما توقف تصويره بضعة أشهر.أما قناة "قرطاج +" (خاصة)، فستشارك بمسلسل يتيم، وهو الجزء الثاني من المسلسل التونسي - الجزائري المشترك "مشاعر" الذي عُرض جزؤه الأول عام 2019. وكان من المتوقع أن يكون الجزء الثاني حاضراً في رمضان 2020، لكن تأجل التصوير بسبب كورونا وفرض الحجر الصحي الشامل آنذاك.المسلسل من إخراج التركي محمد كجك، ومن بطولة الفنانين الجزائريين حسان كشاش وسارة العلامة والتونسيين ريم الرياحي وسامية رحيم وأحمد الأندلسي وهشام رستم.ويروي المسلسل قصة فتاة جزائرية تدعى "زهرة" هربت إلى تونس ليلة زفافها، بسبب عدم قبولها بالعريس وخوفاً من إجبارها على الزواج، لتتعرف على "الطاهر يحي"، وهو رجل أعمال شهير يساعدها في محنتها.قناة "حنبعل" (خاصة) أعدت أيضاً برمجتها لشهر رمضان الذي ستعرض فيه مسلسل "تركة"، من بطولة عزيزة بولبيار وحسين المحنوش ونادرة لملوم ومن إخراج غازي العامري.يروي المسلسل، الذي انطلق تصويره مطلع مارس/ آذار الماضي ليعرض في النصف الثاني من رمضان، قصة "عائشة " امرأة تعاني من زوجها السكير الذي يرفض فكرة تبني طفل بسبب عدم قدرتهما على الإنجاب، ليتفاجأا بالحصول على تركة ما يقلب الاحداث رأسا على عقب.كما ستشارك "حنبعل" بمسلسل كوميدي تونسي جزائري مشترك بعنوان "المليونير"، من بطولة حسان كشاش وسارة العلامة ودليلة مفتاحي ونعيمة الجاني.يروي المسلسل بطريقة ساخرة قصة عصابة متخصصة في السرقة، تسعى للاستحواذ على الأموال بحجّة نشر العدل بين جميع الطبقات الاجتماعية عن طريق "السرقة العادلة".أما قناة "نسمة" (خاصة)، فستواصل بث المسلسلين التركي "المؤسس عثمان" الذي يروي قصة عثمان مؤسس الدولة العثمانية، والتونسي "نحبو وما نسلم فيه" (أحبه ولن أتنازل عنه).قناة "التلفزة تي في" (خاصة) ستكون حاضرة رمضانياً بمسلسل "يحي الجي" والذي يعالج مواضيع اجتماعية واقتصادية وسياسية بطابع كوميدي، ويتناول مواضيع تُشكّل ظواهر سلبية وتطرح جدلية الحق والواجب ومفهوم المواطنة. والمسلسل من إخراج بلحسن زايد وسيناريو منير بوغانمي.كما ستعرض القناة ذاتها مسلسل "لا طاح لا دزوه" (لم يسقط ولم يُسقطه أحد) من بطولة صلاح مصدق وعبد الحميد القياس وحاتم بالأكحل، ومن إخراج قيس العلوي.ستكون الكاميرا خفية حاضرة بقوة في شهر رمضان، إذ سيكون المشاهد التونسي على موعد في قناة "التاسعة" الخاصة مع برنامج "السيرك"، من تقديم الإعلامي التونسي علاء الشابي الذي سيوقع ضيوفه في مقالب مضحكة.كما ستعرض قناة "نسمة" الخاصة كاميرا خفية بعنوان "مع أنجيلينا" من إعداد الإعلامي وليد الزريبي.ويتمثل مضمون المقلب هو دعوة ضيوف شهيرة من الأوساط السياسية والاقتصادية والفنية لمقابلة النجمة الأمريكية العالمية أنجيلينا جولي (الوهمية) التي تزور تونس بدعوة من السفارة الأمريكية.أما قناة "تونسنا" (خاصة)، فستعرض كاميرا خفية بعنوان "مع حمادي" سيقدمها الممثل التونسي حمادي غوار.كما ستكون قناة "تلفزة تي في" الخاصة، حاضرة بكاميرا خفية بعنوان "تاكسي ماكش في ثنيتي" (تاكسي.. لست في طريقي).