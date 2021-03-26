قطر ترحب بمبادرة السعودية لوقف إطلاق النار في اليمن

أكد الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال اتصال هاتفي مع الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله آل سعود وزير الخارجية السعودي، ترحيب دولة قطر بمبادرة المملكة العربية السعودية لوقف إطلاق النار في اليمن.



وقال الشيخ محمد في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: « أكدت خلال اتصال هاتفي اليوم بأخي وزير الخارجية السعودي ترحيب دولة قطر بمبادرة المملكة العربية السعودية لوقف إطلاق النار في اليمن، واستكمال الجهود الخليجية والدولية لإيجاد حل سياسي ينهي معاناة الشعب اليمني الشقيق».



