بايدن يتهم بوتين بأنه "قاتل" وموسكو تستدعي سفيرها لدى الولايات المتحدة للتشاور

الأناضول -

"هناك الكثير من القتلة"

في تصريح مخالف للأعراف الدبلوماسية، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه يعتقد أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين "قاتل"، محذرا من أنه "سيدفع ثمن" أعماله ما تسبب بأول أزمة دبلوماسية في ولايته.وجاء هذا التصريح عند توجيه المذيع الشهير جورج ستيفانوبولوس في تلفزيون "إيه بي سي" الأمريكي خلال حوار الأربعاء سؤالا مباشرا لبايدن إن كان يعتبر أن الرئيس الروسي "قاتل"، أجاب بايدن "نعم أعتقد ذلك".وأضاف "سترى الثمن الذي سيدفعه قريبا".ولم يوضح ما إذا كان يشير إلى حادثة تسميم المعارض الروسي ألكسي نافالني في آب/أغسطس التي نسبتها واشنطن لروسيا. ولدى عودته إلى روسيا بعد أن أمضى فترة نقاهة من خمسة أشهر في ألمانيا، أودع نافالني السجن وتطالب واشنطن بالإفراج عنه.فهل كان جو بايدن ينوي الذهاب إلى هذا الحد في تصريحاته المخالفة للأعراف الدبلوماسية بما أنه كان يتهم مسؤول دولة عظمى عالمية، حتى وإن سبب ذلك استياء الكرملين؟ولم تتأخر موسكو في إعلان استدعاء سفيرها في الولايات المتحدة أناتولي أنطونوف "للتشاور".وأعلنت الخارجية الروسية أن "الإدارة الأمريكية الجديدة في السلطة منذ شهرين. إنها حجة جيدة لمحاولة تقييم ما ينجح فيه فريق بايدن وما يخفق فيه" مؤكدة رغم ذلك أنها تريد "تفادي تدهور العلاقات الثنائية بطريقة لا رجوع عنها".وفي وقت سابق ذكر رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين المقرب من بوتين أن الرئيس الأمريكي "أهان" الشعب الروسي و"هاجم" بلاده.ويبدي بايدن منذ وصوله إلى البيت الأبيض في كانون الثاني/يناير حزما كبيرا حيال بوتين، خلافا للتساهل الذي أظهره سلفه دونالد ترامب ومعسكره الجمهوري.والمقارنة مع الرئيس السابق لافتة أيضا. فردا على سؤال لمراسل قناة "فوكس نيوز" الذي أكد له في شباط/فبراير 2017 أن فلاديمير بوتين "قاتل"، ردّ دونالد ترامب داعيا الولايات المتحدة إلى فحص ضمير.وصرح "هناك الكثير من القتلة. هل تعتقدون بأن بلادنا بريئة؟".ومطلع آذار/مارس، فرضت واشنطن عقوبات على سبعة مسؤولين روس كبار ردا على تسميم المعارض ألكسي نافالني الذي تحمل أجهزة الاستخبارات الأمريكية موسكو مسؤوليته.ودائما في إطار الرد على استخدام موسكو "أسلحة كيميائية"، أعلنت وزارة التجارة الأمريكية الأربعاء أنها توسع القيود على تصدير المنتجات الحساسة إلى روسيا، دون مزيد من التفاصيل.وردّ نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابوف بالقول إن هذه التدابير "لا تحسّن فرص تطبيع العلاقات".وأضاف، وفق ما نقلت عنه وكالة أنباء "ريا نوفوستي"، "الولايات المتحدة مسؤولة بشكل كامل عن التدهور الجديد في العلاقات الروسية الأمريكية، هذا أمر لا يرقى إليه الشك".وتدرس الاستخبارات الأمريكية وقائع أخرى مختلفة أعلنت الولايات المتحدة أنها تشتبه في أن تكون روسيا تقف وراءها، منها هجوم إلكتروني ضخم مؤخرا ودفع مكافأة لمقاتلي طالبان لقتل جنود أمريكيين في أفغانستان.وفي تقرير جديد، اتهمت السلطات الأمريكية "جهات مرتبطة بالحكومة الروسية" بالتدخل مجددا في الانتخابات الرئاسية في 2020، بعد تدخل في اقتراع 2016.وصرح بايدن بخصوص هذا التدخل ردا على سؤال الصحافي حول طبيعة الرد الأمريكي على الأعمال الروسية "سترون قريبا الثمن الذي سيدفعه فلاديمير بوتين".وأكد أنه يرغب في "العمل" مع الروس "عندما يكون ذلك في مصلحتنا المشتركة"، على غرار تمديد اتفاق نزع الأسلحة النووية "نيو ستارت" الذي تقرر بعيد وصوله إلى سدة الحكم.ودانت روسيا الأربعاء اتهامات التدخل في الانتخابات الأمريكية.من جهته قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف لصحافيين أن هذا التقرير "خاطىء ولا أساس له ويفتقر إلى الأدلة".وأكد أن "روسيا لم تتدخل في الانتخابات السابقة" في 2016 التي أدت إلى فوز دونالد ترامب و"لم تتدخل في انتخابات 2020" التي فاز بها جو بايدن.وتابع أن هذا التقرير "ذريعة لإدراج مجددا مسألة فرض عقوبات جديدة على روسيا على جدول الأعمال".فرانس24/ أ ف ب