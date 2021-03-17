الدبيبة: زيارة سعيّد إلى ليبيا "تاريخية"

في إطار الزيارة الرسمية التي يؤديها إلى ليبيا أجرى رئيس الجمهورية قيس سعيد بقصر الضيافة بطرابلس محادثات مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية السيد عبد الحميد الدبيبة.وتلا المحادثات الثنائية لقاء موسع بين وفدي البلدين.وقد تم التأكيد على أهمية تعزيز العلاقات في مختلف المجالات وخاصة في المجالات الاقتصادية والصحة والنقل والتعليم. كما تم التأكيد على تنسيق المواقف بين البلدين بخصوص القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.وثمن رئيس الحكومة الليبية زيارة الرئيس قيس سعيد ووصفها بالتاريخية، التي ستفتح المجال لمزيد تعزيز التعاون بين البلدين على جميع الأصعدة.وشدد رئيس الجمهورية على ضرورة تكثيف الجهد للكشف عن حقيقة اختفاء الصحفيين سفيان شورابي ونذير القطاري في ليبيا. وقد أعرب رئيس الحكومة عن استعداد الجانب الليبي للقيام بكل ما يلزم للتوصل الى الحقيقة المتعلقة بملف اختفائهما.واتفق الجانبان على أن يقع موفى الشهر الحالي عقد الاجتماع التحضيري للجنة العليا المشتركة .كما تم الاتفاق على تنشيط الغرف التجارية وتحيين الاتفاقيات المبرمة بين البلدين في مختلف المجالات وتوقيع أخرى جديدة بما يستجيب للمرحلة الراهنة.وأعرب الجانبان عن الحرص الصادق على تيسيير إجراءات العبور والتنقل للأشخاص وانسياب البضائع بين البلدين عبر تسهيل الإجراءات عند العبور .كما تم التأكيد على ضرورة إعادة تنشيط اتحاد المغرب العربي بعقد اجتماع على مستوى وزراء الخارجية وعلى مستوى القمة بما يخدم مصلحة الشعوب المغاربية الشقيقة.