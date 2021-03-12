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بتمويل مشاريع صغيرة.. تركيا تمد يد العون لقرويات تونسيات

Publié le Vendredi 12 Mars 2021 - 19:36 قراءة: 0 د, 49 ث
الأناضول - تونس / عادل الثابتي -

استفادت من المشاريع 30 امرأة ريفية بولاية القصرين غربي تونس



أعلنت الوكالة التركية للتعاون والتنسيق "تيكا"، الجمعة، تمويل عدد من المشاريع الصغيرة لصالح المرأة الريفية بولاية القصرين، غربي تونس.

وقالت الوكالة (رسمية)، في بيان اطلعت عليه الأناضول، إن المشاريع "جاءت بالتعاون مع المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالقصرين، التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري التونسية".

وأوضحت أن المشاريع "جاءت لصالح 30 امرأة ريفية بمنطقة العيون في الولاية، وتضمنت تزويدهن بـ900 طير داجن، بمعدل 27 دجاجة و3 ديوك لكل مستفيدة".

وأضافت: "تم كذلك توزيع ما مجموعه 9 أطنان من علف الدواجن على النساء الريفيات، إضافة إلى حاضنة للبيض وجهاز تفريخ لكل منهن".

كما تم، وفق البيان، "توفير جميع المعدات اللازمة لنشاط تربية الدجاج وإنتاج البيض مثل المعالف والمشارب ومراوح التهوية والسخانات، واللقاحات اللازمة وآلات نتف الريش وأطباق البيض".

وتنشط "تيكا" التركية منذ سنوات في تونس والعديد من الدول لدعم التنمية فيها ومساعدة الأسر الفقيرة.

وساهمت الوكالة منذ اندلاع أزمة كورونا، في مساعدة عدة مستشفيات تونسية بمواد طبية وغيرها.



Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 222278

Shadow  (Saudi Arabia)  |Vendredi 12 Mars 2021 à 22h 52m |           
يعني كل مشروع متكلف 250 دينار. لكن 27/3 =9. كيف لديك ان يتزوج 9.هل بامكانه ان يفسي 9 فسيات متتالية. لأنه شبعه فول مدمس

Radhbe  (France)  |Vendredi 12 Mars 2021 à 19h 43m |           
بارك الله فييهم



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