ترحيب أمريكي أوروبي بحصول حكومة الدبيبة على ثقة البرلمان الليبي

الأناضول -

واشنطن - رحبت كل من الولايات المتحدة، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، وبريطانيا، الخميس، بمنح مجلس النواب الليبي، الثقة للحكومة الجديدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة.جاء ذلك بحسب بيان مشترك للخمس دول، صدر عن وزارة الخارجية الأمريكية، أعربت من خلاله عن الترحيب بالتطورات الأخيرة التي تشهدها الساحة الليبية.وأكد البيان المشترك قدرة الشعب الليبي على إعادة توحيد البلاد، معربًا كذلك عن شكره لجميع الجهات الفاعلة التي ساهمت في التصويت على منح الثقة.وأضاف "التصويت على منح الثقة كان خطوة حيوية نحو توحيد المؤسسات الليبية، وإيجاد حل سياسي للأزمة في البلاد، وسنواصل مع شركائنا دعم الشعب الليبي وجهود الأمم المتحدة مع شركائنا من خلال عملية برلين".وشكر البيان فائز السراج رئيس، المجلس الرئاسي الحالي للحكومة الليبية، "على مساهمته في إنجاح العملية السياسية"، مشددًا على "أهمية الحكومة المؤقتة الجديدة لإدارة الوضع في البلاد بمسؤولية حتى موعد الانتخابات المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر/كانون 2021".كما شدد البيان الأمريكي الأوروبي على ضرورة التنفيذ الكامل لقرار وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في 23 أكتوبر/تشرين الأول 2020.البيان أشار كذلك لأهمية انسحاب كافة المقاتلين الأجانب والمرتزقة من الأراضي الليبية، معربًا عن تقديره لجهود بعثة الدعم الأممية في ذلك البلد.والأربعاء، منح مجلس النواب الليبي خلال جلسة في مدينة سرت (شرق طرابلس) الثقة للحكومة الجديدة، بتأييد 132 صوتا من أصل 133 حضروا جلسة التصويت.ويأمل الليبيون أن تنهي هذه الخطوة سنوات من الصراع المسلح في البلاد، فاقمه هجوم مسلح شنته مليشيا الانقلابي خليفة حفتر على العاصمة طرابلس، في أبريل/نيسان 2019، وباء بالفشل بعدما استمر لأكثر من عام.