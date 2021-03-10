الغنوشي يهنئ رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية

باب نات -

اتصل راشد الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب ظهر اليوم الاربعاء 10مارس 2021 هاتفيا ب عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، وتقدّم له بأحر التهاني بمناسبة نيل الحكومة التي يرأسها ثقة مجلس النواب المنعقد اليوم في مدينة سرت شمال ليبيا.وعبّر رئيس مجلس نواب الشعب بالمناسبة عن ارتياحه لنيل الحكومة الليبية الثقة التي تجسّم السير على درب الاستقرار السياسي، معربا عن أمله في أن تشهد العلاقات التونسية الليبية مزيدا من التطوّر والنّماء بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.وكان مجلس النواب الليبي، منح الأربعاء، الثقة للحكومة الجديدة برئاسة عبد الحميد دبيبة، بتأييد 132 صوتا من أصل 133 حضروا جلسة التصويت.جاء ذلك خلال أعمال اليوم الثالث من جلسة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية .وقال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح: إنه "تم منح الثقة للحكومة بــ132 صوتا".وأوضح: "تنتهي ولاية حكومة الوحدة الوطنية في 24 ديسمبر القادم".ووصل دبيبة إلى سرت، الإثنين، لعرض تشكيلته الوزارية أمام مجلس النواب، والتي ضمت 27 حقيبة، إضافة إلى 6 وزراء دولة.وفي 5 فيفري الماضي، انتخب ملتقى الحوار السياسي، سلطة تنفيذية موحدة مهمتها الأساسية الإعداد لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، في 24 ديسمبر المقبل.ويأمل الليبيون أن تنهي هذه الخطوة سنوات من الصراع المسلح، حيت تنازع مليشيا اللواء الانقلابي خليفة حفتر الحكومة، المعترف بها دوليا، على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.