ليبيا.. انطلاق جلسة التصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة

الأناضول -

شهدت مدينة سرت الليبية، الإثنين، انطلاق جلسة مجلس النواب الليبي، المخصصة للتصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة في البلاد.ووفق مراسل الأناضول، انطلقت الجلسة بحضور 132 نائبا (من إجمالي 200)، برئاسة عقيلة صالح، للتصويت على منح الثقة للحكومة الليبية الجديدة.وقال صالح: "بفضل الله نلتقي اليوم بسرت لنطوي صفحة الانقسام".والإثنين، طالب رئيس الحكومة الليبية المكلف عبد الحميد دبيبة، أعضاء مجلس النواب بشقيه طرابلس وطبرق، بعدم تفويت فرصة التوحد في مدينة سرت عبر منح الثقة لحكومته.وقال دبيبة في كلمة متلفزة: "أناشد أعضاء مجلس النواب، عدم تفويت فرصة توحيد المجلس، وتغليب مصلحة الوطن على كل الحسابات الخاصة والضيقة".وطالب بـ"عدم ترحيل إجراء نيل الثقة إلى مرحلة أخرى، وعرقلة المسار الانتخابي وحرمان الشعب الليبي من الوصول إلى انتخابات حقيقة ونزيهة".وفي وقت سابق الإثنين، وصل دبيبة إلى سرت لعرض تشكيلته الوزارية أمام مجلس النواب، والتي ضمت 27 حقيبة وزارية، إضافة إلى 6 وزراء دولة.وفي 5 فبراير/شباط الماضي، انتخب ملتقى الحوار السياسي، سلطة تنفيذية موحدة مهمتها الأساسية هي الإعداد لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.ويأمل الليبيون أن تنهي هذه الخطوة سنوات من الصراع المسلح، حيت تنازع مليشيا اللواء الانقلابي خليفة حفتر الحكومة الليبية، المعترف بها دوليا، على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.