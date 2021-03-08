واشنطن تنفي اتخاذ قرار بسحب قواتها من أفغانستان بحلول ماي

الأناضول -

واشنطن/ مايكل هيرنانديز - نفت الولايات المتحدة، الأحد، اتخاذ أي قرار بشأن وضع قواتها من أفغانستان قبل الموعد النهائي الذي تم التفاوض عليه للانسحاب في الأول من مايو/ أيار المقبل.وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية، في رسالة بالبريد الإلكتروني لمراسل الأناضول، شريطة عدم الكشف عن هويتها كونها غير مخولة لمناقشة الأمر علنًا، إن "كل الخيارات لا تزال مطروحة على الطاولة".وجاءت تصريحات المتحدثة تعليقا على تسريب رسالة من وزير الخارجية أنطوني بلينكين إلى الرئيس الأفغاني، محمد أشرف غني، نشرت فحواها قناة "طلوع نيوز" الأفغانية عبر حسابها بموقع تويتر.ولم تؤكد المتحدثة باسم وزارة الخارجية صحة الرسالة، قائلة إن "بلادها لا تعلق على المراسلات المزعومة مع القادة الأجانب".وأضافت المسؤولة الأمريكية أن "رحلة خليل زاد الأخيرة إلى العاصمة القطرية الدوحة تمثل استمرارا للدبلوماسية الأمريكية في المنطقة".وقال بلينكن في رسالته المسربة إننا "ندرس سحب قواتنا الكامل من أفغانستان بحلول الأول من مايو، وننظر أيضا في خيارات أخرى"، مضيفا أن بلاده لم تستبعد أي خيار فيما يتعلق بأفغانستان.​​​​​​​من جهتها، أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، مؤخراً، أنها تخطط لمراجعة اتفاق السلام المبرم في فبراير/ شباط الماضي بين إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب وحركة "طالبان"، الذي يدعو إلى انسحاب جميع القوات الأجنبية من أفغانستان بحلول مايو/ أيار المقبل.والأسبوع الماضي، استأنفت حركة "طالبان" المفاوضات بشأن الخطة مع المبعوث الأمريكي إلى أفغانستان زلماي خليل زاد عند في العاصمة القطرية الدوحة.وبوساطة قطرية انطلقت في 12 سبتمبر/ أيلول الماضي، مفاوضات سلام تاريخية في الدوحة؛ بين الحكومة الأفغانية وحركة "طالبان" بدعم من الولايات المتحدة؛ لإنهاء 42 عاما من النزاع المسلح.وقبلها أدت قطر دور الوسيط في مفاوضات واشنطن و"طالبان"، التي أسفرت عن توقيع اتفاق تاريخي أواخر فبراير/شباط 2020، لانسحاب أمريكي تدريجي من أفغانستان وتبادل الأسرى.