كيف أذل خبر بسيط شعبا كاملا.

حمدي مسيهلي
لا توجد صدفة في كتابة المقالات او اختيار العناوين الصحفية وانتقاء الكلمات خاصة إذا تعلق الأمر بعلاقة بين بلدين، هذا الأمر ينطبق على الخبر الذي كتبته صحيفة العين الاماراتية والذي عنوته ب"جزيل الشكر..فرحة شعبية تونسية بوصول لقاح كورونا من الامارات "
يريد العنوان اعلام قارئيه بأن مسيرات خرجت في دولة معدمة لتشكر الامارات على تبرعها بلقاح كورونا لتونس المعدمة الفقيرة، وأن التونسيين ممتنون للامارات على هذا التبرع وأن الخصاصة والحاجة وصللا بنا إلى حد الاحتفال بألف جرعة من لقاح كورونا.
يتأكد هذا من خلال قراءة الخبر، الذي لا ذكر فيه لكلمة "الشقيقة تونس" والتي عادة ما تقال في هذا السياق، إضافة إلى ذلك تمت مقارنة تونس بقطاع غزة المحتل وظروفها بظروفه من خلال جملة " اللقحات القادمة إلى تونس أتت بعد أيام قليلة من تزويد الامارات لقطاع غزة بلقاحات شبيهة، في ظل تدهور الوضع الصحي والاقتصادي بالقطاع" رغم أن المقارنة لا تستقيم أبدا.
علما وأن الامارات تبرعت للقطاع ب20 ألف جرعة بينما تبرعت لتونس بالف جرعة فقط، إضافة إلى أن الجرعات أرسلت لتونس في شكل هدية لرئاسة الجمهورية قبل أشهر ولا ندري لم يتم الحديث عنها الآن إضافة لأن عدد الجرعات المرسلة لا يستحق
أصلاً مقالا للحديث عنه.
لم يكتف الخبر بهذا، بل وصف تونس بالدولة المحتاجة من خلال قوله " لتثبت دولة الامارات حرصها على مد يد العون لكل محتاج" وهي عبارة تبدو مذلة لأبعد الحدود ولا تستعمل أصلاً في مثل هذا النوع من السياقات.
فرحة شعبية بتبرع الامارات بألف جرعة في دولة محتاجة، هذا ملخص خبر العين الاماراتية، إلى هذه الدرجة من الذل والمهانة وصلنا في نظرة الدول الأخرى لنا ومعاملتها إيانا، طبعا لا لوم على الامارات أو غيرها من البلدان، فنحن من أوصلنا أنفسنا إلى هذا الحضيض ومازلنا نتمتع بالتمرغ في وحل القاع الذي وصلنا إليه، رئيس نائم عاجز و سياسيون هواة ونقابيون أنذال ومواطنون أنانيون يتكالبون يوميا لمزيد نهش هذا البلد، هؤلاء الأغبياء الذين حولونا إلى أضحوكة بين الأمم، وبلد محتاج، في انتظار الصفعة الكبرى التي ستأتي قريبا على وجه رقعة جغرافية كانت فيما مضى تسمى دولة.
لا توجد صدفة في كتابة المقالات او اختيار العناوين الصحفية وانتقاء الكلمات خاصة إذا تعلق الأمر بعلاقة بين بلدين، هذا الأمر ينطبق على الخبر الذي كتبته صحيفة العين الاماراتية والذي عنوته ب"جزيل الشكر..فرحة شعبية تونسية بوصول لقاح كورونا من الامارات "
يريد العنوان اعلام قارئيه بأن مسيرات خرجت في دولة معدمة لتشكر الامارات على تبرعها بلقاح كورونا لتونس المعدمة الفقيرة، وأن التونسيين ممتنون للامارات على هذا التبرع وأن الخصاصة والحاجة وصللا بنا إلى حد الاحتفال بألف جرعة من لقاح كورونا.
يتأكد هذا من خلال قراءة الخبر، الذي لا ذكر فيه لكلمة "الشقيقة تونس" والتي عادة ما تقال في هذا السياق، إضافة إلى ذلك تمت مقارنة تونس بقطاع غزة المحتل وظروفها بظروفه من خلال جملة " اللقحات القادمة إلى تونس أتت بعد أيام قليلة من تزويد الامارات لقطاع غزة بلقاحات شبيهة، في ظل تدهور الوضع الصحي والاقتصادي بالقطاع" رغم أن المقارنة لا تستقيم أبدا.
علما وأن الامارات تبرعت للقطاع ب20 ألف جرعة بينما تبرعت لتونس بالف جرعة فقط، إضافة إلى أن الجرعات أرسلت لتونس في شكل هدية لرئاسة الجمهورية قبل أشهر ولا ندري لم يتم الحديث عنها الآن إضافة لأن عدد الجرعات المرسلة لا يستحق
أصلاً مقالا للحديث عنه.
لم يكتف الخبر بهذا، بل وصف تونس بالدولة المحتاجة من خلال قوله " لتثبت دولة الامارات حرصها على مد يد العون لكل محتاج" وهي عبارة تبدو مذلة لأبعد الحدود ولا تستعمل أصلاً في مثل هذا النوع من السياقات.
فرحة شعبية بتبرع الامارات بألف جرعة في دولة محتاجة، هذا ملخص خبر العين الاماراتية، إلى هذه الدرجة من الذل والمهانة وصلنا في نظرة الدول الأخرى لنا ومعاملتها إيانا، طبعا لا لوم على الامارات أو غيرها من البلدان، فنحن من أوصلنا أنفسنا إلى هذا الحضيض ومازلنا نتمتع بالتمرغ في وحل القاع الذي وصلنا إليه، رئيس نائم عاجز و سياسيون هواة ونقابيون أنذال ومواطنون أنانيون يتكالبون يوميا لمزيد نهش هذا البلد، هؤلاء الأغبياء الذين حولونا إلى أضحوكة بين الأمم، وبلد محتاج، في انتظار الصفعة الكبرى التي ستأتي قريبا على وجه رقعة جغرافية كانت فيما مضى تسمى دولة.
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