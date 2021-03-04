   Warda - أووو مالووو  

. انفجار صاروخ "سبيس إكس" بعد دقائق من هبوطه

Publié le Jeudi 04 Mars 2021 - 07:37 قراءة: 0 د, 40 ث
وكالات - انفجر نموذج أولي غير مأهول لصاروخ "ستارشيب" الفضائي العملاق الذي تطوره شركة "سبيس إكس" الأميركية، الأربعاء، بعيد دقائق من إتمامه ما بدا أنه أول رحلة تجريبية ناجحة له، إذ تمكن خلالها من الإقلاع والهبوط قطعة واحدة، لكن ليس لوقت طويل.

وكانت رحلتان تجريبيتان سابقتان انتهتا بانفجار الصاروخين أثناء محاولتهما الهبوط، إذ فشلا في كلا المحاولتين في التخفيف من سرعتهما وارتطما بالأرض وأحدثا كرة لهب ضخمة.


وبثت "سبيس إكس" وقائع الرحلة التجريبية مباشرة على الهواء، وتولى التعليق عليها جون إنسبراكر الذي قال ما أن هبط الصاروخ على الأرض: "يا له من هبوط سلس ورائع!".

لكن في أسفل الصاروخ كانت هناك نيران مشتعلة حاولت الفرق الموجودة في المكان إطفاءها، وما هي إلا دقائق حتى وقع انفجار ضخم قذف بالصاروخ في الهواء ليتحطم عند سقوطه على الأرض.

ولم يتضح في الحال سبب هذا الانفجار.




Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 221695



En continu

Toutes les news
.

الخميس 04 مارس 2021 | 20 رجب 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:44 18:19 15:46 12:38 06:46 05:20
15°
 17° % 77 :الرطــوبة
تونــس 10°
3.6 كم/س
 :الــرياح
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
17°-1018°-1119°-1019°-1119°-12
  • Avoirs en devises
    21915,7

  • (3 mars)
  • Jours d'importation
    155
  •              1 € = 3,28956 DT        1$ =2,74512 DT
  • Solde Compte du Trésor   (3 mars)   221,7 MDT