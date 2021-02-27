بريطانيا: قتل خاشقجي جريمة مروعة ويجب محاسبة المسؤولين عنها

الأناضول -

علّقت بريطانيا، فجر السبت، على تقرير الاستخبارات الأمريكية بشأن مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، وقالت إنها تعتبر عملية قتله "جريمة مروعة".وقال مكتب الخارجية البريطانية، ردا على طلب تعليقه على التقرير الأمريكي إن "المملكة المتحدة كانت واضحة دائما في موقفها بشأن عملية قتل خاشقجي؛ وهي جريمة مروعة".وأضاف أن "المملكة المتحدة دعت إلى تحقيق شامل وشفاف وموثوق لمحاسبة المسؤولين عن عملية قتله، وفرضنا عقوبات على 20 سعوديًا متورطين في الجريمة"، بحسب ما نقلت صحيفة الغارديان البريطانية.وأوضح أن "وزير الخارجية (دومينيك راب) أثار الموضوع خلال زيارته للرياض العام الماضي، وما زلنا نطرحه في اتصالاتنا مع الحكومة السعودية".ووفق الغارديان، فرضت بريطانيا عقوبات اقتصادية على 20 شخصًا يُشتبه في تورطهم في مقتل خاشقجي، في يوليو / تموز الماضي.وقالت الاستخبارات الأمريكية في تقريرها، الذي نشر أمس: "نحن نقدر أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وافق على عملية في اسطنبول بتركيا لاعتقال أو قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي".وأضافت: "نحن نبني هذا التقييم على سيطرة ولي العهد على صنع القرار في المملكة، والمشاركة المباشرة لمستشار رئيسي وأعضاء من رجال الأمن الوقائي لمحمد بن سلمان في العملية، ودعم ولي العهد لاستخدام الإجراءات العنيفة لإسكات المعارضين في الخارج، بما في ذلك خاشقجي".وقتل خاشقجي في 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2018، داخل قنصلية الرياض بمدينة إسطنبول، في قضية هزت الرأي العام الدولي.