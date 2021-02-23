نقل لاعب الغولف تايغر وودز إلى المستشفى إثر تعرضه لحادث سيارة

الأناضول -

أصيب لاعب الغولف العالمي، تايغر وودز، مساء الثلاثاء، بجروح إثر تعرضه لحادث سيارة في ولاية كاليفورنيا نقل على إثرها إلى المستشفى.جاء ذلك بحسب ما نقلت صحيفة واشنطن بوست عن شرطة مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، مساء اليوم.وقالت الشرطة إن أسطورة الغولف تايغر وودز، تعرض لحادث سيارة، الثلاثاء، في منطقة سكنية جنوبي مدينة لوس أنجلوس.وأضافت: "تم نقله إلى المستشفى بسيارة إسعاف مصابا بعدة جروح في الساق بعد إخراجه من السيارة بمساعدة أدوات إنقاذ خاصة".وحسب الشرطة فقد تعرضت السيارة لـ "أضرار كبيرة" إثر الحادث.