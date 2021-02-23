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واشنطن "متخوفة" من إمكانية شراء مصر مقاتلات سوخوي 35 الروسية

Publié le Mardi 23 Février 2021 - 20:21 قراءة: 0 د, 27 ث
الأناضول - أعربت الخارجية الأمريكية، الثلاثاء، عن مخاوفها من إمكانية شراء مصر مقاتلات سوخوي 35 الروسية.

جاء ذلك في اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن ونظيره المصري سامح شكري.


وحسب البيان، فإن "الوزير بلينكن عبر عن مخاوف واشنطن بشأن إمكانية شراء القاهرة مقاتلات سو 35 من روسيا".

وقالت الخارجية الأمريكية، في بيان إن "بلينكن تحدث هاتفيا مع وزير الخارجية المصري سامح شكري".

وأضاف البيان أن الوزيرين "أكدا على أهمية الشراكة الاستراتيجية المتينة بين الولايات المتحدة ومصر، لا سيما في مجال الأمن والتعاون المستمر في مكافحة الإرهاب، وتبادلا وجهات النظر في القضايا الإقليمية".

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