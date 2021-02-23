انقلاب ميانمار.. مجموعة الـ7 والاتحاد الأوروبي يدينان قمع المدنيين

أدان أعضاء مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي بشدة، العنف الذي تمارسه قوات الأمن في ميانمار ضد المحتجين السلميين بعد استيلاء الجيش على السلطة.جاء ذلك في بيان مشترك لوزراء خارجية دول مجموعة السبع والممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، نشرته وزارة الخارجية الأمريكية، مساء الثلاثاء.وذكر البيان: "يجب على الجيش والشرطة ممارسة أقصى درجات ضبط النفس واحترام حقوق الإنسان والقانون الدولي".ومجموعة السبع منظمة تتكون من 7 دول صناعية كبرى على مستوى العالم، وهي كندا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، واليابان، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة.