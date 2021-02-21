ترودو يحظى بأول لقاء ثنائي مع بايدن الثلاثاء

الأناضول -

واشنطن- أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيعقد أول اجتماع ثنائي "كرئيس" مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، في 23 فبراير/شباط، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس".وحسب بيان للمتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، السبت، "سيعقد الرئيس بايدن أول اجتماع ثنائي له مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، بغرض تسليط الضوء على الشراكة القوية والعميقة بين البلدين".وأشار البيان، إلى أن "الاجتماع سيكون فرصة للزعيمين، لاستعراض سبل التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، مثل مكافحة فيروس كورونا، وتغير المناخ، والعلاقات الاقتصادية بين البلدين، بالإضافة إلى الروابط الشعبية المتجذرة".وأوضح البيان، أن الاجتماع الذي يعقد 23 فبراير عبر الإنترنت، يأتي كخطوة لتعزيز العلاقات مع كندا كدولة "جارة وصديقة وحليفة في الناتو".