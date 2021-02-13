تجمع إعلامي مغربي يدين "إساءة" قناة جزائرية للملك

الأناضول - الرباط / خالد مجدوب -
ـ هاشتاغ "ملكنا خط أحمر " يتصدر تريند تويتر بالمغرب رفضا لمضمون حول الملك بثته قناة "الشروق" الجزائرية (خاصة)
ـ حتى الساعة 20:55 ت.غ، لم يصدر أي تعليق رسمي من الجانب الجزائري أو قناة "الشروق" بشأن الانتقادات المغربية لها
أدانت "الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين بالمغرب"، السبت، بث قناة "الشروق" الجزائرية (خاصة) مضمونا اعتبرته "مسيئا" للملك محمد السادس.
وقالت الجمعية، وهي غير حكومية وتعد بمثابة نقابة للناشرين والصحفيين المغاربة، في بيان اطلعت عليه الأناضول، إن "بث القناة من تهجم لا أخلاقي على المؤسسات المغربية، وعلى رأسها المؤسسة الملكية (...) عمل مدان لا يمت بصلة لأخلاقيات مهنة الصحافة والإعلام".
وأضافت الجمعية أن المنتمين إليها "يعبرون عن أسفهم" لما وصفوه بـ"المستوى اللا أخلاقي" الذي وصلت إليه هذه القناة "الممولة من جيوب دافعي الضرائب الجزائريين في التعاطي مع شخص الملك الذي يحظى بالاحترام والتقدير داخل المغرب وخارجه".
ودعت "عقلاء الجزائر في الحقل الإعلامي إلى إدانة هذا السلوك" الصادر عن قناة "الشروق"، و"الاحتكام لأخلاقيات مهنة الصحافة، والالتزام بالحدود الدنيا للمهنة في التعاطي مع الشأن المغربي، خاصة مع المؤسسة الملكية التي يعتبرها المغاربة خطا أحمر لن يسمحوا بتجاوزه".
وحتى الساعة 20:55 ت.غ، لم يصدر أي تعليق رسمي من الجانب الجزائري، أو قناة "الشروق" بشأن الانتقادات المغربية لها.
ورغم حديث البيان عن كون قناة "الشروق"، "ممولة من جيوب دافعي الضراب"، في إشارة إلى كونها رسمية، إلا أن القناة ذاتها تقول عبر موقعها الإلكتروني إنها جزء من مجمع الشروق الإعلامي الخاص، وهو من أكبر المؤسسات الإعلامية في الجزائر.
في سياق متصل، أعرب ناشطون مغاربة عبر منصات التواصل الاجتماعي، عن رفضهم لما بثته القناة الجزائرية في حق الملك؛ حيث تصدر هاشتاغ "ملكنا خط أحمر "، السبت، تريند تويتر بالمغرب.
وأظهرت قناة "الشروق" الجزائرية، الجمعة، عبر برنامج "ويكند ستوري" الملك محمد السادس على "شكل دمية كارتونية، أجرى معها مقدم البرنامج حوارا افتراضيا حول استئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل، بشكل يثير السخرية"، وفق إعلام مغربي.
وبين حين وآخر، تحدث مناوشات بين الأوساط الجزائرية والمغربية على خلفية قضية إقليم الصحراء، التي تناصر فيها الجزائر جبهة البوليساريو الداعية إلى الانفصال عن المغرب.
وزادت حدة المناوشات، مؤخرا، بعد توقيع المغرب اتفاق استئناف العلاقات مع إسرائيل، الذي رافقه اعتراف الإدارة الأمريكية السابقة بالسيادة المغربية على إقليم الصحراء.
ـ هاشتاغ "ملكنا خط أحمر " يتصدر تريند تويتر بالمغرب رفضا لمضمون حول الملك بثته قناة "الشروق" الجزائرية (خاصة)
ـ حتى الساعة 20:55 ت.غ، لم يصدر أي تعليق رسمي من الجانب الجزائري أو قناة "الشروق" بشأن الانتقادات المغربية لها
أدانت "الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين بالمغرب"، السبت، بث قناة "الشروق" الجزائرية (خاصة) مضمونا اعتبرته "مسيئا" للملك محمد السادس.
وقالت الجمعية، وهي غير حكومية وتعد بمثابة نقابة للناشرين والصحفيين المغاربة، في بيان اطلعت عليه الأناضول، إن "بث القناة من تهجم لا أخلاقي على المؤسسات المغربية، وعلى رأسها المؤسسة الملكية (...) عمل مدان لا يمت بصلة لأخلاقيات مهنة الصحافة والإعلام".
وأضافت الجمعية أن المنتمين إليها "يعبرون عن أسفهم" لما وصفوه بـ"المستوى اللا أخلاقي" الذي وصلت إليه هذه القناة "الممولة من جيوب دافعي الضرائب الجزائريين في التعاطي مع شخص الملك الذي يحظى بالاحترام والتقدير داخل المغرب وخارجه".
ودعت "عقلاء الجزائر في الحقل الإعلامي إلى إدانة هذا السلوك" الصادر عن قناة "الشروق"، و"الاحتكام لأخلاقيات مهنة الصحافة، والالتزام بالحدود الدنيا للمهنة في التعاطي مع الشأن المغربي، خاصة مع المؤسسة الملكية التي يعتبرها المغاربة خطا أحمر لن يسمحوا بتجاوزه".
وحتى الساعة 20:55 ت.غ، لم يصدر أي تعليق رسمي من الجانب الجزائري، أو قناة "الشروق" بشأن الانتقادات المغربية لها.
ورغم حديث البيان عن كون قناة "الشروق"، "ممولة من جيوب دافعي الضراب"، في إشارة إلى كونها رسمية، إلا أن القناة ذاتها تقول عبر موقعها الإلكتروني إنها جزء من مجمع الشروق الإعلامي الخاص، وهو من أكبر المؤسسات الإعلامية في الجزائر.
في سياق متصل، أعرب ناشطون مغاربة عبر منصات التواصل الاجتماعي، عن رفضهم لما بثته القناة الجزائرية في حق الملك؛ حيث تصدر هاشتاغ "ملكنا خط أحمر "، السبت، تريند تويتر بالمغرب.
وأظهرت قناة "الشروق" الجزائرية، الجمعة، عبر برنامج "ويكند ستوري" الملك محمد السادس على "شكل دمية كارتونية، أجرى معها مقدم البرنامج حوارا افتراضيا حول استئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل، بشكل يثير السخرية"، وفق إعلام مغربي.
وبين حين وآخر، تحدث مناوشات بين الأوساط الجزائرية والمغربية على خلفية قضية إقليم الصحراء، التي تناصر فيها الجزائر جبهة البوليساريو الداعية إلى الانفصال عن المغرب.
وزادت حدة المناوشات، مؤخرا، بعد توقيع المغرب اتفاق استئناف العلاقات مع إسرائيل، الذي رافقه اعتراف الإدارة الأمريكية السابقة بالسيادة المغربية على إقليم الصحراء.
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