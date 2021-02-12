محاكمة ترامب..الادعاء يطالب بمنعه من العودة إلى البيت الأبيض

الأناضول -

دعا النائب الديمقراطي جيمي راسكين كبير المدعين في محاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أمام مجلس الشيوخ، إلى منعه من العودة إلى البيت الأبيض.وقال راسكين مخاطبا أعضاء المجلس الخميس: "هل يوجد داخل هذه القاعة ولو سياسي واحد، يؤمن بأن دونالد ترامب سيكف عن التحريض على العصيان بهدف تحقيق ما يبتغيه إذا سمح مجلس الشيوخ بعودته إلى المكتب البيضاوي مرة أخرى؟".وتساءل النائب ما إذا سيخاطر أعضاء مجلس الشيوخ "بحياة أفراد الشرطة أو سلامة عائلاتهم أو مستقبل البلاد الديمقراطي"، داعيا إياهم لتأييد عزل ترامب بتهمة التحريض على العصيان".واختتم جانب الادعاء مداخلاته أمام مجلس الشيوخ، والتي استغرقت يومين ومن المقرر أن يبدأ جانب الدفاع بتقديم الإفادات أمام المجلس ابتداء من الجمعة.وفي حال إدانة ترامب بالتهمة الموجهة إليه بعد اقتحام أنصاره للكابيتول يوم 6 يناير/كانو ثانٍ الماضي، سيكون من المستحيل بالنسبة له الترشح للرئاسة الأمريكية من جديد.ويواجه ترامب اتهاما بالتحريض على العنف في أحداث اقتحام مبنى الكونغرس.وبذلك يكون ترامب هو أول رئيس أمريكي يواجه العزل مرتين في تاريخ البلاد، بعد أن صوت مجلس النواب في 13 يناير لصالح الموافقة على عزله، لدوره في التحريض على أعمال الشغب المميتة في مبنى الكونغرس.وفي سابقة خطيرة بالحياة السياسية الأمريكية، شهدت واشنطن، في 6 يناير، مواجهات بين قوات الأمن ومحتجين من أنصار ترامب اقتحموا مبنى الكونغرس، أسفرت عن مقتل 5 أشخاص بينهم ضابط شرطة، واعتقال 52 آخرين.