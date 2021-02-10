سفير إسرائيل يطالب بايدن الاتصال بنتنياهو ويضع رقم هاتفه

الأناضول -

طالب سفير إسرائيل في الأمم المتحدة داني دانون الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأربعاء، الاتصال برئيس وزراء بلاده بنيامين نتنياهو.وقال دانون في تغريدة عبر صفحته الرسمية في تويتر: "جو بايدن لقد قمت بالاتصال بزعماء العالم من كندا، والمكسيك وبريطانيا والهند وفرنسا وألمانيا واليابان وأستراليا وكوريا الجنوبية وروسيا".وأضاف: "ربما قد حان الوقت للاتصال بزعيم إسرائيل الحليف الأقرب للولايات المتحدة".واختتم دانون تغريدته بإرفاق رقم هاتف قال إنه لنتنياهو.وجرت العادة أن يقوم الرئيس الأمريكي بعد تنصيبه بالاتصال بأبرز زعماء الدول الحليفة للولايات المتحدة وفي مقدمتها إسرائيل، إلا أن بايدن لم يتصل بنتنياهو منذ توليه الرئاسة في 20 يناير/ كانون الثاني الماضي.وتربط الولايات المتحدة وإسرائيل علاقات مميزة خاصة في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب الذي نقل في مايو/أيار 2018 سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس.وجاء قرار ترامب تنفيذا لقرار كان اتخذه في 6 ديسمبر/ كانون أول 2017، باعتبار القدس بشقيها الشرقي والغربي عاصمة مزعومة لإسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال.ويأمل الفلسطينيون من إدارة بايدن التراجع عن قرار سلفه ترامب والعودة إلى مسار السلام المتوقف منذ عام 2014 والذي تعتبر مسألة القدس من قضايا الحل النهائي فيه.